Новый этап высшего образования в Узбекистане: ставка на научные кластеры и инновации
В Узбекистане модернизируют высшее образование и науку: 10 вузов станут национальными исследовательскими университетами с кластерами, появятся финансирование по результатам, поддержка коммерциализации и гранты для иностранных студентов.
2026-04-03T17:22+0500
2026-04-03T18:16+0500
образование
президент узбекистана
вузы
наука
инновации
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы высшего образования, науки и инноваций. На презентации были представлены новые меры по ее совершенствованию.Что планируетсяВ частности, будет реализована программа "U10 – Флагманские университеты Узбекистана глобального уровня". Конкурс будет проводиться на основе таких показателей, как потенциал профессорско-преподавательского и ученого состава, позиции участвующих организаций в национальных и международных рейтингах, научная инфраструктура и их доля в финансировании.Научные кластеры будут функционировать как консорциумы местных и зарубежных вузов, научных организаций и промышленных предприятий. Вузу, получившему статус национального исследовательского университета, будет выделено до 150 млрд сумов на создание научного кластера.В системе высшего образования также планируется внедрить механизмы финансирования, ориентированные на результат.Предложены новые подходы к формированию размера средств, выделяемых университетам для обучения студентов на основе государственного гранта. Теперь будут учитываться такие показатели, как сложность образовательной программы, потребности рынка труда, рейтинг университета, территориальные факторы, а также стимулирование работы профессорско-преподавательского состава.Предложена также новая система, направленная на расширение коммерциализации научных разработок в деятельности высших учебных заведений и научных организаций.Для превращения Узбекистана в региональный образовательный хаб предложены новые механизмы привлечения иностранных студентов.Планируется внедрить программу "Стипендия Нового Узбекистана" с ежегодными грантами для обучения до 500 талантливых иностранных студентов в государственных вузах.Президент подчеркнул необходимость детальной проработки предложений и поэтапного повышения уровня высшего образования и науки. Ответственным лицам даны соответствующие поручения.
© Getty Images / Connect Images/Peter Muller — Студенты на лекции
Студенты на лекции
© Getty Images / Connect Images/Peter Muller
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы высшего образования, науки и инноваций. На презентации были представлены новые меры по ее совершенствованию.
Что планируется
В частности, будет реализована программа "U10 – Флагманские университеты Узбекистана глобального уровня".
В рамках программы 10 высшим учебным заведениям на конкурсной основе будет присвоен статус национальных исследовательских университетов. В них будут созданы научные кластеры.
Конкурс будет проводиться на основе таких показателей, как потенциал профессорско-преподавательского и ученого состава, позиции участвующих организаций в национальных и международных рейтингах, научная инфраструктура и их доля в финансировании.
Научные кластеры будут функционировать как консорциумы местных и зарубежных вузов, научных организаций и промышленных предприятий. Вузу, получившему статус национального исследовательского университета, будет выделено до 150 млрд сумов на создание научного кластера.
В системе высшего образования также планируется внедрить механизмы финансирования, ориентированные на результат.

В частности, с 2027 года будет запущена система финансового стимулирования организаций высшего образования на основе их результатов в национальном рейтинге. Университеты оценят по таким критериям, как качество образования, научная деятельность, международное сотрудничество, цифровизация и занятость выпускников.

Предложены новые подходы к формированию размера средств, выделяемых университетам для обучения студентов на основе государственного гранта.
Теперь будут учитываться такие показатели, как сложность образовательной программы, потребности рынка труда, рейтинг университета, территориальные факторы, а также стимулирование работы профессорско-преподавательского состава.
Планируется внедрение новой системы финансирования научных исследований. В частности, не менее 50% средств, выделяемых в рамках государственных научных программ, будут направляться на приоритетные направления. Проекты будут отбираться в сотрудничестве с международными экспертами, научно-техническими советами и отраслевыми предприятиями.
Предложена также новая система, направленная на расширение коммерциализации научных разработок в деятельности высших учебных заведений и научных организаций.
В частности, планируется запустить производство инновационных продуктов и услуг на основе цепочки "отрасль – предприятие – организация высшего образования – научная организация" путем создания "спин-офф" предприятий университетов. За счет этого намечено внедрить научные результаты в практику, усилить трансфер технологий и повысить предпринимательскую активность университетов.
Для превращения Узбекистана в региональный образовательный хаб предложены новые механизмы привлечения иностранных студентов.
Планируется внедрить программу "Стипендия Нового Узбекистана" с ежегодными грантами для обучения до 500 талантливых иностранных студентов в государственных вузах.
Президент подчеркнул необходимость детальной проработки предложений и поэтапного повышения уровня высшего образования и науки. Ответственным лицам даны соответствующие поручения.
