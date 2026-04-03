Новый этап высшего образования в Узбекистане: ставка на научные кластеры и инновации
17:22 03.04.2026 (обновлено: 18:16 03.04.2026)
© Getty Images / Connect Images/Peter Muller
В Узбекистане модернизируют высшее образование и науку: 10 вузов станут национальными исследовательскими университетами с кластерами, появятся финансирование по результатам, поддержка коммерциализации и гранты для иностранных студентов.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы высшего образования, науки и инноваций. На презентации были представлены новые меры по ее совершенствованию.
Шавкат Мирзиёев
Что планируется
В частности, будет реализована программа "U10 – Флагманские университеты Узбекистана глобального уровня".
В рамках программы 10 высшим учебным заведениям на конкурсной основе будет присвоен статус национальных исследовательских университетов. В них будут созданы научные кластеры.
Конкурс будет проводиться на основе таких показателей, как потенциал профессорско-преподавательского и ученого состава, позиции участвующих организаций в национальных и международных рейтингах, научная инфраструктура и их доля в финансировании.
Научные кластеры будут функционировать как консорциумы местных и зарубежных вузов, научных организаций и промышленных предприятий. Вузу, получившему статус национального исследовательского университета, будет выделено до 150 млрд сумов на создание научного кластера.
Президент ознакомился с предложениями по совершенствованию системы высшего образования, науки и инноваций.
В системе высшего образования также планируется внедрить механизмы финансирования, ориентированные на результат.
В частности, с 2027 года будет запущена система финансового стимулирования организаций высшего образования на основе их результатов в национальном рейтинге. Университеты оценят по таким критериям, как качество образования, научная деятельность, международное сотрудничество, цифровизация и занятость выпускников.
Предложены новые подходы к формированию размера средств, выделяемых университетам для обучения студентов на основе государственного гранта.
Теперь будут учитываться такие показатели, как сложность образовательной программы, потребности рынка труда, рейтинг университета, территориальные факторы, а также стимулирование работы профессорско-преподавательского состава.
Планируется внедрение новой системы финансирования научных исследований. В частности, не менее 50% средств, выделяемых в рамках государственных научных программ, будут направляться на приоритетные направления. Проекты будут отбираться в сотрудничестве с международными экспертами, научно-техническими советами и отраслевыми предприятиями.
Предложена также новая система, направленная на расширение коммерциализации научных разработок в деятельности высших учебных заведений и научных организаций.
В частности, планируется запустить производство инновационных продуктов и услуг на основе цепочки "отрасль – предприятие – организация высшего образования – научная организация" путем создания "спин-офф" предприятий университетов. За счет этого намечено внедрить научные результаты в практику, усилить трансфер технологий и повысить предпринимательскую активность университетов.
Для превращения Узбекистана в региональный образовательный хаб предложены новые механизмы привлечения иностранных студентов.
Планируется внедрить программу "Стипендия Нового Узбекистана" с ежегодными грантами для обучения до 500 талантливых иностранных студентов в государственных вузах.
Президент подчеркнул необходимость детальной проработки предложений и поэтапного повышения уровня высшего образования и науки. Ответственным лицам даны соответствующие поручения.