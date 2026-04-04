Узбекистан и Пакистан укрепляют инвестиционное партнерство в текстильной отрасли

Агентство по развитию легкой промышленности Узбекистана и пакистанская компания обсудили сотрудничество в текстильной отрасли, включая привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, развитие экспортно-ориентированных проектов и поддержку инвесторов.

2026-04-04T18:15+0500

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. При содействии Посольства Узбекистана в Пакистане состоялась онлайн-встреча представителей текстильной отрасли двух стран, посвященная развитию инвестиционного сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".В переговорах приняли участие заместитель директора Агентства по развитию легкой промышленности Рухулло Зикриллаев и генеральный директор компании "Indus Group" Асиф Хан.В центре обсуждения были перспективы привлечения пакистанских инвестиций в текстильную промышленность Узбекистана. Узбекская сторона представила сведения о текущем состоянии отрасли, её потенциале, а также о мерах государственной поддержки и благоприятных условиях для иностранных инвесторов.Особое внимание уделено преимуществам размещения современных производственных мощностей в стране и развитию экспортно-ориентированного производства. Отмечены возможности льготного доступа на рынки стран СНГ и преференции в рамках системы GSP+ Европейского Союза.Стороны обсудили механизмы финансовой поддержки — льготные кредиты, субсидии на привлечение иностранных специалистов, участие в международных выставках, получение международной сертификации и внедрение ERP-систем — а также практические вопросы: тарифные барьеры, условия импорта сырья и механизмы расчетов.В повестке встречи были и вопросы развития инфраструктуры, в том числе создание складов за рубежом и использование альтернативных источников энергии.В свою очередь Асиф Хан представил деятельность "Indus Group", отметив наличие производственных мощностей в Пакистане, Египте, Иордании и других странах, а также сотрудничество с ведущими мировыми брендами. Он выразил заинтересованность в изучении предложенных инвестиционных проектов и намерение организовать визит делегации в Узбекистан. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и провести взаимные визиты для дальнейшей проработки направлений сотрудничества.

