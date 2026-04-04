Узбекистан и Сербия усиливают сотрудничество в сфере туризма и кино
11:55 04.04.2026 (обновлено: 12:04 04.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристы в городе Шахрисабз
В планах — совместные проекты по кинотуризму, инфотурам и PR-кампаниям, которые откроют новые возможности для культурного обмена и привлечения туристов.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан и Сербия нацелены на расширение сотрудничества в сфере туризма и культурного обмена. Стороны обсудили развитие туристических направлений, кинотуризма и совместные проекты по продвижению стран на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
Заместитель председателя Комитета по туризму Узбекистана Санджар Таджиев провел переговоры с заместителем министра культуры Сербии Лавом Пайкичем, в ходе которых обсудили расширение туристического сотрудничества между двумя странами.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзЗампред Комитета по туризму Узбекистана провел переговоры с замминистра культуры Сербии.
Зампред Комитета по туризму Узбекистана провел переговоры с замминистра культуры Сербии.
Стороны отметили значительный туристический потенциал Узбекистана и обсудили работу по созданию приоритетных туристических направлений, направленных на привлечение международных путешественников. Особое внимание было уделено развитию кинотуризма и сотрудничеству с иностранными кинокомпаниями.
В рамках встречи были представлены проекты "tax rebate" и "Film in Uzbekistan", призванные продвигать культурное наследие страны и стимулировать съемки фильмов на территории Узбекистана. Сербская сторона поделилась опытом работы с международными киностудиями, что станет ориентиром для развития кинотуризма в Узбекистане.
Стороны выразили готовность к совместным проектам в сфере туризма, включая PR-кампании и инфотуры для СМИ и блогеров.
"Гости проявили интерес к опыту Узбекистана в создании туристических объектов, таких как Центр исламской цивилизации, и выразили желание привлечь узбекских специалистов для реализации подобных проектов на своей территории", — отметили в комитете.
По итогам встречи стороны отметили высокий потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Сербией в сфере туризма и культурного обмена, а также договорились о реализации совместных проектов, направленных на продвижение обеих стран как привлекательных туристических направлений на международной арене.