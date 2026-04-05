Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы геологии с профессиональным праздником
Президент провел совещание по ускорению реализации крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы геологии с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
“В этот радостный день мы вновь выражаем вам признательность за самоотверженный труд в сложных природных условиях, большие заслуги в поиске новых месторождений, источников минерального сырья, их освоении во имя процветания страны, повышения благосостояния народа”, — говорится в поздравлении.
Глава республики отметил их усилия, благодаря которым на территории республики выявлено более 2 500 месторождений и свыше 3 тыс. перспективных площадей, по запасам предварительно оцениваемых в $3 трлн.
Говоря о развитии сферы геологии, Шавкат Мирзиёев отметил, что в нее внедряют международные стандарты, повышают ее инвестиционную привлекательность, месторождения и площади с залежами золота, серебра, меди, запасами урана и углеводородов передают также и зарубежным инвесторам, снижают налоговые ставки.
В сотрудничестве авторитетными иностранными компаниями сегодня реализуют 90 проектов общей стоимостью $30,7 млрд.
За последние десять лет из госбюджета на развитие отрасли направили 8 трлн 200 млрд сумов, что позволило внедрить около 2 тыс. единиц техники и технологий, на 70% обновить геологоразведочное оборудование.
Проведение в стране аэрогеофизических работ с помощью вертолетов и дронов, запуск современного сейсмического комплекса с 3D-измерением и создание возможности геофизического изучения недр на глубине до 9 километров свидетельствует о начале нового этапа в развитии отрасли, подчеркнул президент.
В сфере формируют конкурентную прозрачную среду.
Кроме того:
остававшиеся вне поля зрения долгие годы национальная школа геологии и соответствующая система образования были восстановлены, образован Университет геологических наук, отвечающий современным требованиям;
в целях использования научного потенциала передовых зарубежных школ и освоения инновационных технологий налажена деятельность Центра компетенций.
“Благодаря такой масштабной работе в 2016–2025 годах было открыто более 1 900 новых месторождений. К примеру, если в 2016 году подтвержденные запасы урана составляли 97 тысяч тонн, то за прошедший период было выявлено еще 16 новых месторождений, объем запасов достиг 140 тысяч тонн”, — указал руководитель страны.
Он напомнил о недавнем запуске в Алмалыке новой медно-обогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год, особо отметив, что в этом, несомненно, есть заслуга геологов республики. В результате данного мега-проекта создали более 6 тыс. высокодоходных рабочих мест и само предприятие ежегодно будет получать доход в размере $5 млрд.
В Стратегии "Узбекистан – 2030" определены конкретные задачи, которые предстоит решить в том числе для дальнейшего развития сферы геологии, говорится в поздравлении.
Цель:
расширить геологическое изучение богатых минеральным сырьем перспективных площадей страны;
увеличить производство золота — в 1,5 раза;
серебра — в 3 раза;
меди — в 3,5 раза;
урана, железа и угля — в 3 раза.
“Уверен, что благодаря вашим, уважаемые геологи, глубоким знаниям и большому опыту, твердой воле и трудолюбию мы обязательно достигнем этих высоких целей. В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы улучшения условий трудовой деятельности и быта работников отрасли, достойного стимулирования их непростого труда”, — заключил президент Узбекистана.
День работников сферы геологии Республики Узбекистан отмечают каждое первое воскресенье апреля.