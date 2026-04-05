https://uz.sputniknews.ru/20260405/shavkat-mirziyoev-pozdravil-rabotnikov-sfery-geologii-s-professionalnym-prazdnikom-56721286.html

Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы геологии с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил их усилия, благодаря которым на территории республики выявлено более 2 500 месторождений и свыше 3 тыс. перспективных площадей, по запасам предварительно оцениваемых в $3 трлн

2026-04-05T11:10+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/10/56318620_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_83fc68e0f60a8ceedb0d8dfaf804033b.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы геологии с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Глава республики отметил их усилия, благодаря которым на территории республики выявлено более 2 500 месторождений и свыше 3 тыс. перспективных площадей, по запасам предварительно оцениваемых в $3 трлн.Говоря о развитии сферы геологии, Шавкат Мирзиёев отметил, что в нее внедряют международные стандарты, повышают ее инвестиционную привлекательность, месторождения и площади с залежами золота, серебра, меди, запасами урана и углеводородов передают также и зарубежным инвесторам, снижают налоговые ставки.В сотрудничестве авторитетными иностранными компаниями сегодня реализуют 90 проектов общей стоимостью $30,7 млрд.За последние десять лет из госбюджета на развитие отрасли направили 8 трлн 200 млрд сумов, что позволило внедрить около 2 тыс. единиц техники и технологий, на 70% обновить геологоразведочное оборудование.Проведение в стране аэрогеофизических работ с помощью вертолетов и дронов, запуск современного сейсмического комплекса с 3D-измерением и создание возможности геофизического изучения недр на глубине до 9 километров свидетельствует о начале нового этапа в развитии отрасли, подчеркнул президент.В сфере формируют конкурентную прозрачную среду.Кроме того:Он напомнил о недавнем запуске в Алмалыке новой медно-обогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год, особо отметив, что в этом, несомненно, есть заслуга геологов республики. В результате данного мега-проекта создали более 6 тыс. высокодоходных рабочих мест и само предприятие ежегодно будет получать доход в размере $5 млрд.В Стратегии "Узбекистан – 2030" определены конкретные задачи, которые предстоит решить в том числе для дальнейшего развития сферы геологии, говорится в поздравлении.Цель:День работников сферы геологии Республики Узбекистан отмечают каждое первое воскресенье апреля.

https://uz.sputniknews.ru/20260404/uzbekistan-nagradili-rabotnikov-geologii-prazdnik-56717144.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

