Стартовала Олимпиада студентов Нового Узбекистана
Стартовала Олимпиада студентов Нового Узбекистана
Программа трехэтапных соревнований включает такие виды спорта, как волейбол, гандбол, 3×3 баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика и плавание. 06.04.2026, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Музее Олимпийской и Паралимпийской славы дали старт спортивным соревнованиям "Олимпиада студентов Нового Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба НОК.Данный масштабный спортивный проект реализуют в рамках задач, поставленных главой республики на встрече с молодежью 24 февраля этого года.Соревнования пройдут в три этапа:Заключительный этап состоится в столичном Олимпийском городке.Программа Олимпиады включает такие виды спорта, как волейбол, гандбол, 3×3 баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика и плавание.На сегодняшний день для участия в соревнованиях зарегистрировались около 160 тыс. студентов из 168 вузов, добавили в пресс-службе.
олимпиада, студенты, новый узбекистан, открытие, ташкент
олимпиада, студенты, новый узбекистан, открытие, ташкент

Стартовала Олимпиада студентов Нового Узбекистана

15:02 06.04.2026 (обновлено: 15:10 06.04.2026)
Программа трехэтапных соревнований включает такие виды спорта, как волейбол, гандбол, 3×3 баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика и плавание.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Музее Олимпийской и Паралимпийской славы дали старт спортивным соревнованиям "Олимпиада студентов Нового Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба НОК.
“В торжественной церемонии открытия приняли участие официальные лица Администрации Президента, руководители Министерства спорта, Министерства высшего образования, науки и инноваций, Национального Олимпийского комитета, ректоры высших учебных заведений, представители спортивных федераций, а также широкая общественность”, — говорится в сообщении.
Данный масштабный спортивный проект реализуют в рамках задач, поставленных главой республики на встрече с молодежью 24 февраля этого года.
Соревнования пройдут в три этапа:
1-й университетский — с 6 по 20 апреля;
2-й региональный — с 1 по 15 мая;
финальный республиканский — с 1 по 10 июня.
Заключительный этап состоится в столичном Олимпийском городке.
Программа Олимпиады включает такие виды спорта, как волейбол, гандбол, 3×3 баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика и плавание.
На сегодняшний день для участия в соревнованиях зарегистрировались около 160 тыс. студентов из 168 вузов, добавили в пресс-службе.
