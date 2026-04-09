https://uz.sputniknews.ru/20260409/mirziyoev-pozdravlenie-uchastnikam-konferentsii-amir-temur-56805868.html

Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам конференции, посвященной Амиру Темуру

Sputnik Узбекистан

Мероприятие организовали в рамках широкого празднования в стране 690-летия Амира Темура, в Центре исламской цивилизации, где собраны жемчужины неповторимого трехтысячелетнего научно-культурного наследия Узбекистана

2026-04-09T18:30+0500

общество

история

амир темур

конференция

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56805481_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_596293dab5e5a384b39bc674ea2557b1.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам международной научной конференции "Роль и значение Амира Темура и цивилизации Тимуридов в мировой истории и культуре". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В своем поздравлении президент Узбекистана особо отметил, что конференция проходит в рамках широкого празднования в республике 690-летия Амира Темура — в Центре исламской цивилизации, где собраны жемчужины неповторимого трехтысячелетнего научно-культурного наследия Узбекистана.Лидер республики рассказал, какая большая работа осуществляется в Новом Узбекистане по изучению роли и значения наследия Амира Темура и Тимуридов в истории мировой цивилизации, его широкой популяризации в стране и за рубежом, воспитанию молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.И нынешний форум является еще одним практическим шагом в этом направлении.Он объединил известных ученых из разных стран мира, представителей крупнейших университетов и научных центров, творческой интеллигенции, ведущих сотрудников знаменитых музеев и библиотек.Президент отметил, что Узбекистан продолжит сотрудничество с учеными, изучающими ренессанс Тимуридов и историческое наследие страны.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

шавкат мирзиёев поздравление участники конференция амир темур