https://uz.sputniknews.ru/20260409/mirziyoev-pozdravlenie-uchastnikam-konferentsii-amir-temur-56805868.html
Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам конференции, посвященной Амиру Темуру
Sputnik Узбекистан
Мероприятие организовали в рамках широкого празднования в стране 690-летия Амира Темура, в Центре исламской цивилизации, где собраны жемчужины неповторимого трехтысячелетнего научно-культурного наследия Узбекистана
общество
история
амир темур
конференция
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56805481_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_596293dab5e5a384b39bc674ea2557b1.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260409/shavkat-mirziyoev-vozlojil-venok-k-podnojiyu-pamyatnika-amiru-temuru-v-tashkente-56798967.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56805481_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_8c61db9c1dfaa7127c3d3bae78a79f78.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам международной научной конференции "Роль и значение Амира Темура и цивилизации Тимуридов в мировой истории и культуре". Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
В своем поздравлении президент Узбекистана особо отметил, что конференция проходит в рамках широкого празднования в республике 690-летия Амира Темура — в Центре исламской цивилизации, где собраны жемчужины неповторимого трехтысячелетнего научно-культурного наследия Узбекистана.
“Несомненно, этот научный форум имеет важное значение для глубокого анализа эпохи Второго Возрождения — Ренессанса Тимуридов — величественного и яркого периода в истории нашего края, а также для проведения серьезных дискуссий, совместной реализации новых проектов”, — подчеркнул он.
Лидер республики рассказал, какая большая работа осуществляется в Новом Узбекистане по изучению роли и значения наследия Амира Темура и Тимуридов в истории мировой цивилизации, его широкой популяризации в стране и за рубежом, воспитанию молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
И нынешний форум является еще одним практическим шагом в этом направлении.
Он объединил известных ученых из разных стран мира, представителей крупнейших университетов и научных центров, творческой интеллигенции, ведущих сотрудников знаменитых музеев и библиотек.
Президент отметил, что Узбекистан продолжит сотрудничество с учеными, изучающими ренессанс Тимуридов и историческое наследие страны.
“Убежден, что в ходе конференции вы сможете не только непосредственно ознакомиться с историческими, архитектурными, культурными памятниками, уникальным фондом рукописей и книг, созданными гением нашего народа, но и представить свои предложения и рекомендации по их изучению, сохранению и популяризации”, — заключил Шавкат Мирзиёев.