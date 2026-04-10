Инвестиции, занятость, инфраструктура: обозначены приоритеты развития Сохского района

Sputnik Узбекистан

В район планируется привлечь $40 млн инвестиций и обеспечить экспорт на $15 млн в этом году. За счет этого намечено обеспечить рост промышленности на 9%, сферы услуг – на 17,1%, сельского хозяйства – на 7,6%.

2026-04-10T11:25+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В 25 махаллях Сохского района Ферганской области проживает 88,6 тыс. человек. Для всестороннего развития этого края в последние годы открылись новые возможности: улучшены дороги, условия пересечения границы и предпринимательства, построены современные детские сады, школы, клиники и жилье. При этом уровень бедности в районе составляет 7,9%, а уровень безработицы — 5,5%, что по-прежнему выше среднего показателя по стране.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сохского района. В ходе презентации ответственные лица доложили о планах привлечь $40 млн инвестиций и обеспечить экспорт на $15 млн в этом году. За счет этого намечено обеспечить рост промышленности на 9%, сферы услуг — на 17,1%, сельского хозяйства — на 7,6%.Особое внимание уделено туристическому потенциалу района. Отмечено, что природные условия и прохладный климат Соха позволяют превратить эту сферу в один из драйверов экономики. Сообщено о планах привлечь суммарно $60 млн инвестиций в сферу туризма и услуг, создать около 2 тысяч рабочих мест, увеличить объем туруслуг на 15 млрд сумов и расширить экспорт на $2 млн.На совещании также обсудили создание удобной инфраструктуры для жизни и работы населения, развитие предпринимательства и обеспечение занятости.Кроме того, в ходе совещания обозначены актуальные задачи. Глава государства подчеркнул, что ключевая цель развития Сохского района — реальное улучшение качества жизни, рост доходов населения, создание рабочих мест и укрепление транспортной связанности. Ответственным лицам поручено обеспечить выполнение поставленных задач.

