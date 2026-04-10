Инвестиции, занятость, инфраструктура: обозначены приоритеты развития Сохского района
Инвестиции, занятость, инфраструктура: обозначены приоритеты развития Сохского района
В район планируется привлечь $40 млн инвестиций и обеспечить экспорт на $15 млн в этом году. За счет этого намечено обеспечить рост промышленности на 9%, сферы услуг – на 17,1%, сельского хозяйства – на 7,6%.
2026-04-10T11:25+0500
2026-04-10T11:31+0500
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В 25 махаллях Сохского района Ферганской области проживает 88,6 тыс. человек. Для всестороннего развития этого края в последние годы открылись новые возможности: улучшены дороги, условия пересечения границы и предпринимательства, построены современные детские сады, школы, клиники и жилье. При этом уровень бедности в районе составляет 7,9%, а уровень безработицы — 5,5%, что по-прежнему выше среднего показателя по стране.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сохского района. В ходе презентации ответственные лица доложили о планах привлечь $40 млн инвестиций и обеспечить экспорт на $15 млн в этом году. За счет этого намечено обеспечить рост промышленности на 9%, сферы услуг — на 17,1%, сельского хозяйства — на 7,6%.Особое внимание уделено туристическому потенциалу района. Отмечено, что природные условия и прохладный климат Соха позволяют превратить эту сферу в один из драйверов экономики. Сообщено о планах привлечь суммарно $60 млн инвестиций в сферу туризма и услуг, создать около 2 тысяч рабочих мест, увеличить объем туруслуг на 15 млрд сумов и расширить экспорт на $2 млн.На совещании также обсудили создание удобной инфраструктуры для жизни и работы населения, развитие предпринимательства и обеспечение занятости.Кроме того, в ходе совещания обозначены актуальные задачи. Глава государства подчеркнул, что ключевая цель развития Сохского района — реальное улучшение качества жизни, рост доходов населения, создание рабочих мест и укрепление транспортной связанности. Ответственным лицам поручено обеспечить выполнение поставленных задач.
сохский район ферганская область инвестиции экономика

11:25 10.04.2026 (обновлено: 11:31 10.04.2026)
В район планируется привлечь $40 млн инвестиций и обеспечить экспорт на $15 млн в этом году. За счет этого намечено обеспечить рост промышленности на 9%, сферы услуг — на 17,1%, сельского хозяйства — на 7,6%.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В 25 махаллях Сохского района Ферганской области проживает 88,6 тыс. человек. Для всестороннего развития этого края в последние годы открылись новые возможности: улучшены дороги, условия пересечения границы и предпринимательства, построены современные детские сады, школы, клиники и жилье. При этом уровень бедности в районе составляет 7,9%, а уровень безработицы — 5,5%, что по-прежнему выше среднего показателя по стране.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сохского района.
В ходе презентации ответственные лица доложили о планах привлечь $40 млн инвестиций и обеспечить экспорт на $15 млн в этом году. За счет этого намечено обеспечить рост промышленности на 9%, сферы услуг — на 17,1%, сельского хозяйства — на 7,6%.
Особое внимание уделено туристическому потенциалу района. Отмечено, что природные условия и прохладный климат Соха позволяют превратить эту сферу в один из драйверов экономики.

"Например, новые туристические объекты можно построить на берегах реки Сох, протекающей через махалли Сариканд, Раван и Истиклол. С другой стороны, здесь существуют все условия для организации Кластера медицинских услуг, объединяющего в одном месте реабилитацию, физиотерапию, логистику лекарств и медицинское образование", — говорилось на совещании.

Сообщено о планах привлечь суммарно $60 млн инвестиций в сферу туризма и услуг, создать около 2 тысяч рабочих мест, увеличить объем туруслуг на 15 млрд сумов и расширить экспорт на $2 млн.
На совещании также обсудили создание удобной инфраструктуры для жизни и работы населения, развитие предпринимательства и обеспечение занятости.

В каждой махалле запустят по 10, всего — 300 микропроектов и организуют обучение профессиям 8,6 тысячи жителей. Банки выделят на эти проекты 64 млрд сумов кредитных ресурсов, дополнительно 74,5 млрд сумов будет направлено на социальную сферу и инфраструктуру.

Кроме того, в ходе совещания обозначены актуальные задачи.
Рассмотрены вопросы транспорта и логистики, определены меры по укреплению связей района с другими регионами, ускорению пересечения границы и расширению экономического сотрудничества.
Подчеркнута необходимость широкого внедрения современных подходов и новых технологий в сельском хозяйстве.
Предложено создать фруктовые сады на 425 гектарах пастбищ на массиве Кайрак, плантации шафрана на 60 гектарах в махалле Чашма, а также реализовать проекты по выращиванию картофеля на 100 гектарах в хозяйствах Озод и Сох.
Представлен проект развития рыбоводства в махалле Навабад, в рамках которого, имеется возможность создать 30 резервуаров по 50 соток каждый и выращивать в каждом из них 50 тонн форели.
Отмечено, что за счет строительства 8-километровой самотечной сети орошения между населенными пунктами Девайрон и Тульдашт можно освоить 500 гектаров площади для создания садов и 300 гектаров для посевных культур.
Глава государства подчеркнул, что ключевая цель развития Сохского района — реальное улучшение качества жизни, рост доходов населения, создание рабочих мест и укрепление транспортной связанности. Ответственным лицам поручено обеспечить выполнение поставленных задач.
