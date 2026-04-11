Мирзиёев и Токаев посетили в Бухаре ситуационный центр управления регионом
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с деятельностью ситуационного центра Бухарского областного хокимията.
В новом административном центре Бухары создан современный ситуационный центр, обеспечивающий комплексный мониторинг и управление регионом в реальном времени. Также Казахстану переданы копии уникальных архивных документов, имеющих высокую историческую ценность.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с деятельностью ситуационного центра Бухарского областного хокимията, сообщила пресс-служба главы государства.
В новом административном центре Бухары создан современный ситуационный центр, ставший интеллектуальным ядром управления регионом.
Здесь в режиме реального времени аккумулируются, обрабатываются и системно анализируются данные по ключевым направлениям жизнедеятельности области – от социально-экономического развития, реализации инвестиционных проектов и состояния коммунальной инфраструктуры до транспортной ситуации, общественной безопасности и работы с обращениями граждан.
Высокому гостю на конкретных примерах продемонстрировали возможности центра по комплексному мониторингу обстановки в разрезе территорий, раннему выявлению проблемных точек, объективной оценке эффективности работы на местах и обеспечению строгого контроля за исполнением поставленных задач. Было подчеркнуто, что такие цифровые механизмы позволяют вывести качество управления на новый уровень, повысить адресность решений и усилить персональную ответственность руководителей.
Затем лидеры ознакомились с созданными условиями для сотрудников хокимията. В новом здании предусмотрены современные рабочие пространства, залы совещаний, цифровая инфраструктура и все необходимые условия для результативной и слаженной деятельности государственных органов.
Главе Казахстана были также представлены копии уникальных архивных материалов. Речь идет о выявленных в Узбекистане ценных документах, чертежах и фотоматериалах 1920–1950-х годов, относящихся к расположенным в Туркестане мавзолеям Ходжи Ахмада Яссави и дочери Мирзо Улугбека Рабии Султанбегим.
"В знак уважения к братскому народу Казахстана и общей истории двух стран копии этих архивных документов были переданы в дар казахстанской стороне", — говорится в сообщении.
Было отмечено, что эти материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую историческую и научную ценность. Подчеркнуто, что мавзолей Ахмада Яссави и мавзолей Рабии Султанбегим, являющиеся уникальными памятниками архитектуры, занимают особое место в общем историко-культурном наследии народов Центральной Азии.