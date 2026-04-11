Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260411/mirziyoev-tokaev-buxara-situatsionniy-tsentr-upravleniya-regionom-56857515.html
Мирзиёев и Токаев посетили в Бухаре ситуационный центр управления регионом
Мирзиёев и Токаев посетили в Бухаре ситуационный центр управления регионом
Sputnik Узбекистан
В новом административном центре Бухары создан современный ситуационный центр, обеспечивающий комплексный мониторинг и управление регионом в реальном времени. Также Казахстану переданы копии уникальных архивных документов, имеющих высокую историческую ценность.
казахстан
узбекистан
бухара
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
мониторинг
узбекистан
президент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56856430_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aacd5a5fea6470b81c787b39167e2250.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с деятельностью ситуационного центра Бухарского областного хокимията, сообщила пресс-служба главы государства.В новом административном центре Бухары создан современный ситуационный центр, ставший интеллектуальным ядром управления регионом.Здесь в режиме реального времени аккумулируются, обрабатываются и системно анализируются данные по ключевым направлениям жизнедеятельности области – от социально-экономического развития, реализации инвестиционных проектов и состояния коммунальной инфраструктуры до транспортной ситуации, общественной безопасности и работы с обращениями граждан.Высокому гостю на конкретных примерах продемонстрировали возможности центра по комплексному мониторингу обстановки в разрезе территорий, раннему выявлению проблемных точек, объективной оценке эффективности работы на местах и обеспечению строгого контроля за исполнением поставленных задач. Было подчеркнуто, что такие цифровые механизмы позволяют вывести качество управления на новый уровень, повысить адресность решений и усилить персональную ответственность руководителей.Затем лидеры ознакомились с созданными условиями для сотрудников хокимията. В новом здании предусмотрены современные рабочие пространства, залы совещаний, цифровая инфраструктура и все необходимые условия для результативной и слаженной деятельности государственных органов.Главе Казахстана были также представлены копии уникальных архивных материалов. Речь идет о выявленных в Узбекистане ценных документах, чертежах и фотоматериалах 1920–1950-х годов, относящихся к расположенным в Туркестане мавзолеям Ходжи Ахмада Яссави и дочери Мирзо Улугбека Рабии Султанбегим.Было отмечено, что эти материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую историческую и научную ценность. Подчеркнуто, что мавзолей Ахмада Яссави и мавзолей Рабии Султанбегим, являющиеся уникальными памятниками архитектуры, занимают особое место в общем историко-культурном наследии народов Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20260411/prezident-kazaxstana-pribyl-rabochiy-vizit-buxara-56846880.html
казахстан
узбекистан
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56856430_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4f5c3aac65aad57b791b14d4117a04df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бухара токаев мирзиёев ситуационный центр архивные документы
бухара токаев мирзиёев ситуационный центр архивные документы

Подписаться
Шавкат Мирзиёев встретил Касым-Жомарта Токаева в международном аэропорту Бухары - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2026
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Бухару — что в программе
15:12
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0