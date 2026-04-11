Шавкат Мирзиёев посетил новый административный центр Бухарской области
Шавкат Мирзиёев посетил новый административный центр Бухарской области
С применением ИИ в Бухарском районе определены приоритетные направления развития: агробизнес, туризм, промышленность и придорожные услуги. Эти сферы станут основой для запуска новых проектов, роста занятости и увеличения доходов населения региона.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В ходе поездки в Бухару президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой, ведущейся в новом административном центре Бухарской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Административный центр в Бухаре занимает площадь 14 гектаров. На первом этапе здесь сосредоточены областной и городской хокимияты, областные прокуратура и управление внутренних дел и другие ведомства. Комплекс не ограничивается только административными зданиями. Здесь создаются аллеи, фонтаны и зеленые зоны для содержательного отдыха жителей и гостей города.Президент ознакомился с созидательной работой в новом здании областного хокимията. Он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по объединению госорганов в единые административные центры, чтобы создавать людям удобства и обеспечивать получение услуг в одном месте, без необходимости ездить по разным адресам.Здесь же главе государства представили информацию о проводимой работе по социально-экономическому развитию территории.В частности, сообщалось, что банки с использованием ИИ провели анализ в разрезе махаллей, в результате чего были определены точки роста на примере Бухарского района. Такой анализ позволил оценить земельные, водные и трудовые ресурсы, рыночный спрос, инфраструктуру и имеющиеся производственные мощности. В итоге наиболее перспективными направлениями для Бухарского района определены агробизнес, туризм, промышленность и придорожные услуги.Отмечалось, что 36 махаллей района можно специализировать на 6 драйверных направлений — виноградарство, плодоовощеводство, животноводство, садоводство, туризм и сервис. Для ускорения разработки и реализации проектов для махаллей разрабатываются решения на базе ИИ по формированию ресурсной базы, автоматической подготовке бизнес-планов, направлению финансирования и контролю результатов в режиме реального времени.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность использования возможностей искусственного интеллекта для раскрытия потенциала каждой территории, формирования проектов с ориентацией на конкретный результат и поддержки инициатив, способствующих росту занятости и доходов населения.Также президент посетил историческую часть Бухары, где ознакомился с работой по сохранению богатого культурного наследия Бухары, ее исторического облика и дальнейшему благоустройству города.Кроме того, главе государства представили проект строительства нового международного аэропорта города, который он поручил возвести для дальнейшего развития туристического потенциала региона.Под строительство аэропорта и сопутствующей инфраструктуры за пределами города выделено 370 гектаров земли. Проект также предусматривает прокладку автодороги, протяженностью 23,8 километра, из которых 2,7 километра — новый участок, а 21,1 километра будет реконструирован. Вдоль трассы планируется строительство 2 путепроводов, 9 подземных пешеходных переходов и 8 мостов.В новом аэропорту будет построена взлетно-посадочная полоса длиной 3,3 километра, способная принимать воздушные суда всех типов, а также аэровокзальный комплекс мощностью до 1,2 тысячи в час.Президенту также представили информацию о других строительных инициативах, направленных на укрепление экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона.
https://uz.sputniknews.ru/20260410/prezident-shavkat-mirziyoev-buxara-tsel-vizita-56833720.html
бухара
президент бухара мирзиёев визит администрантивный центр аэропорт
президент бухара мирзиёев визит администрантивный центр аэропорт

Шавкат Мирзиёев посетил новый административный центр Бухарской области

10:10 11.04.2026 (обновлено: 10:46 11.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в новом административном центре Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в новом административном центре Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2026
С применением ИИ в Бухарском районе определены приоритетные направления развития — агробизнес, туризм, промышленность и придорожные услуги. Эти сферы станут основой для запуска новых проектов, роста занятости и увеличения доходов населения региона.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В ходе поездки в Бухару президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой, ведущейся в новом административном центре Бухарской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Административный центр в Бухаре занимает площадь 14 гектаров. На первом этапе здесь сосредоточены областной и городской хокимияты, областные прокуратура и управление внутренних дел и другие ведомства.
"Это, прежде всего, служит повышению согласованности работы местных органов исполнительной власти, ускорению рассмотрения обращений и улучшению качества государственных услуг", — отметили в пресс-службе.
Комплекс не ограничивается только административными зданиями. Здесь создаются аллеи, фонтаны и зеленые зоны для содержательного отдыха жителей и гостей города.
Президент ознакомился с созидательной работой в новом здании областного хокимията. Он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по объединению госорганов в единые административные центры, чтобы создавать людям удобства и обеспечивать получение услуг в одном месте, без необходимости ездить по разным адресам.
Здесь же главе государства представили информацию о проводимой работе по социально-экономическому развитию территории.
В частности, сообщалось, что банки с использованием ИИ провели анализ в разрезе махаллей, в результате чего были определены точки роста на примере Бухарского района. Такой анализ позволил оценить земельные, водные и трудовые ресурсы, рыночный спрос, инфраструктуру и имеющиеся производственные мощности. В итоге наиболее перспективными направлениями для Бухарского района определены агробизнес, туризм, промышленность и придорожные услуги.

"В частности, были указаны возможности по освоению 15 тысяч гектаров земель, созданию 500 гектаров новых виноградников, расширению энотуризма, а также реализации новых проектов в нефтегазовой, химической, строительной и пищевой отраслях. Как показал анализ, в 2026–2031 годах в этих отраслях можно реализовать проекты на 7,4 трлн сумов и создать 15 тысяч новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Отмечалось, что 36 махаллей района можно специализировать на 6 драйверных направлений — виноградарство, плодоовощеводство, животноводство, садоводство, туризм и сервис. Для ускорения разработки и реализации проектов для махаллей разрабатываются решения на базе ИИ по формированию ресурсной базы, автоматической подготовке бизнес-планов, направлению финансирования и контролю результатов в режиме реального времени.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность использования возможностей искусственного интеллекта для раскрытия потенциала каждой территории, формирования проектов с ориентацией на конкретный результат и поддержки инициатив, способствующих росту занятости и доходов населения.
Также президент посетил историческую часть Бухары, где ознакомился с работой по сохранению богатого культурного наследия Бухары, ее исторического облика и дальнейшему благоустройству города.
Кроме того, главе государства представили проект строительства нового международного аэропорта города, который он поручил возвести для дальнейшего развития туристического потенциала региона.
Под строительство аэропорта и сопутствующей инфраструктуры за пределами города выделено 370 гектаров земли. Проект также предусматривает прокладку автодороги, протяженностью 23,8 километра, из которых 2,7 километра — новый участок, а 21,1 километра будет реконструирован. Вдоль трассы планируется строительство 2 путепроводов, 9 подземных пешеходных переходов и 8 мостов.
В новом аэропорту будет построена взлетно-посадочная полоса длиной 3,3 километра, способная принимать воздушные суда всех типов, а также аэровокзальный комплекс мощностью до 1,2 тысячи в час.
Президенту также представили информацию о других строительных инициативах, направленных на укрепление экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона.
Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2026
Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару — цель визита
Вчера, 16:31
