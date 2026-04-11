https://uz.sputniknews.ru/20260411/shavkat-mirziyoev-posetil-noviy-administrativniy-tsentr-buxarskaya-oblast-56839327.html

Шавкат Мирзиёев посетил новый административный центр Бухарской области

С применением ИИ в Бухарском районе определены приоритетные направления развития: агробизнес, туризм, промышленность и придорожные услуги. Эти сферы станут основой для запуска новых проектов, роста занятости и увеличения доходов населения региона.

2026-04-11T10:10+0500

президент узбекистана

бухара

экономика

шавкат мирзиёев

аэропорт

туризм

животноводство

социальное развитие

госуслуги

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56839847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_164cdbf1d4003437e1c0e04b462fe829.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В ходе поездки в Бухару президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой, ведущейся в новом административном центре Бухарской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Административный центр в Бухаре занимает площадь 14 гектаров. На первом этапе здесь сосредоточены областной и городской хокимияты, областные прокуратура и управление внутренних дел и другие ведомства. Комплекс не ограничивается только административными зданиями. Здесь создаются аллеи, фонтаны и зеленые зоны для содержательного отдыха жителей и гостей города.Президент ознакомился с созидательной работой в новом здании областного хокимията. Он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по объединению госорганов в единые административные центры, чтобы создавать людям удобства и обеспечивать получение услуг в одном месте, без необходимости ездить по разным адресам.Здесь же главе государства представили информацию о проводимой работе по социально-экономическому развитию территории.В частности, сообщалось, что банки с использованием ИИ провели анализ в разрезе махаллей, в результате чего были определены точки роста на примере Бухарского района. Такой анализ позволил оценить земельные, водные и трудовые ресурсы, рыночный спрос, инфраструктуру и имеющиеся производственные мощности. В итоге наиболее перспективными направлениями для Бухарского района определены агробизнес, туризм, промышленность и придорожные услуги.Отмечалось, что 36 махаллей района можно специализировать на 6 драйверных направлений — виноградарство, плодоовощеводство, животноводство, садоводство, туризм и сервис. Для ускорения разработки и реализации проектов для махаллей разрабатываются решения на базе ИИ по формированию ресурсной базы, автоматической подготовке бизнес-планов, направлению финансирования и контролю результатов в режиме реального времени.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность использования возможностей искусственного интеллекта для раскрытия потенциала каждой территории, формирования проектов с ориентацией на конкретный результат и поддержки инициатив, способствующих росту занятости и доходов населения.Также президент посетил историческую часть Бухары, где ознакомился с работой по сохранению богатого культурного наследия Бухары, ее исторического облика и дальнейшему благоустройству города.Кроме того, главе государства представили проект строительства нового международного аэропорта города, который он поручил возвести для дальнейшего развития туристического потенциала региона.Под строительство аэропорта и сопутствующей инфраструктуры за пределами города выделено 370 гектаров земли. Проект также предусматривает прокладку автодороги, протяженностью 23,8 километра, из которых 2,7 километра — новый участок, а 21,1 километра будет реконструирован. Вдоль трассы планируется строительство 2 путепроводов, 9 подземных пешеходных переходов и 8 мостов.В новом аэропорту будет построена взлетно-посадочная полоса длиной 3,3 километра, способная принимать воздушные суда всех типов, а также аэровокзальный комплекс мощностью до 1,2 тысячи в час.Президенту также представили информацию о других строительных инициативах, направленных на укрепление экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона.

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

