Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару — цель визита

Президент Узбекистана ознакомится с проектами развития региона, а также обсудит с главой Казахстана, визит которого ожидается 11 апреля, укрепление сотрудничества, рост товарооборота, совместные проекты и региональную повестку.

2026-04-10T16:31+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Бухару. Глава государства ознакомится с проводимой работой и перспективными проектами по социально-экономическому развитию Бухарской области, а также проведет переговоры на высшем уровне с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента.Как сообщается, 11 апреля президент Казахстана посетит Узбекистан с рабочим визитом. Особое внимание стороны уделят укреплению политического диалога, межпарламентских, межправительственных и межрегиональных связей. Лидеры обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки, обсудят вопросы наращивания объемов товарооборота, углубления промышленной кооперации, продвижения совместных проектов и программ в транспорте, энергетике, водно-экологической сфере, а также активизации культурно-гуманитарного обмена. Главы двух республик посетят исторические памятники, ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и выставкой товаров.

