Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару — цель визита
Президент Узбекистана ознакомится с проектами развития региона, а также обсудит с главой Казахстана, визит которого ожидается 11 апреля, укрепление сотрудничества, рост товарооборота, совместные проекты и региональную повестку.
2026-04-10T16:52+0500
16:31 10.04.2026 (обновлено: 16:52 10.04.2026)
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Бухару. Глава государства ознакомится с проводимой работой и перспективными проектами по социально-экономическому развитию Бухарской области, а также проведет переговоры на высшем уровне с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила
пресс-служба президента.
Как сообщается, 11 апреля президент Казахстана посетит Узбекистан с рабочим визитом.
"Программой пребывания в Бухаре предусмотрены переговоры на высшем уровне. Будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества", — говорится в сообщении пресс-службы.
Особое внимание стороны уделят укреплению политического диалога, межпарламентских, межправительственных и межрегиональных связей.
Лидеры обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки, обсудят вопросы наращивания объемов товарооборота, углубления промышленной кооперации, продвижения совместных проектов и программ в транспорте, энергетике, водно-экологической сфере, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.
Главы двух республик посетят исторические памятники, ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и выставкой товаров.