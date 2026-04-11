В Ташкенте стартовал Кубок мира по художественной гимнастике
11:12 11.04.2026 (обновлено: 11:36 11.04.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте начался этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Подписаться
В нем участвуют 150 спортсменок из 39 стран мира. Узбекистан представляют Тахмина Икромова, Лола Джураева и команда в групповых упражнениях.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Согласно регламенту, в день открытия во всех дисциплинах прошли квалификационные соревнования, сообщает НОК.
Это второй этап серии Кубка мира FIG, в которую также входят турниры в Софии, Баку и Милане.
В соревнованиях честь Узбекистана будут защищать Тахмина Икромова и Лола Джураева (в индивидуальной программе), а в групповых упражнениях — Мумтозабону Исхокзода, Амалия Мамедова, Эвелина Атальянц, Ясмина Мкртычева, Юлия Валеватая и Самира Ахмедова.
В мероприятии приняли участие официальные лица Международной федерации гимнастики, Министерства спорта, Национального Олимпийского комитета, руководства Федерации гимнастики страны, а также любители этого вида спорта.
В своих выступлениях официальные лица отметили высокий уровень организации Кубка мира в этом году и подчеркнули развитие художественной гимнастики в Узбекистане.
Турнир проходит в индивидуальных и групповых упражнениях среди сениорок.
По завершении церемонии стартовали квалификационные соревнования, предусмотренные программой первого дня.
В этом году в турнире, который проходит с 10 по 12 апреля, принимают участие более 150 спортсменок из 39 стран, включая ведущих гимнасток мира.
Кубок мира по художественной гимнастике — это официальная серия соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики. Он относится к числу престижных турниров, имеющих официальный статус наряду с чемпионатами мира, Олимпийскими играми и первенствами континентов.
Серия Кубка мира 2026 года состоит из четырех этапов:
София (28–30 марта)
Ташкент (10–12 апреля)
Баку (17–19 апреля)
Милан (10–12 июля)
Серия Кубка мира 2026–2027 годов является частью системы олимпийской квалификации на Игры в Лос-Анджелесе-2028. Это значит, что каждое выступление на этих этапах напрямую влияет на олимпийские перспективы гимнасток. По итогам каждого этапа начисляются рейтинговые очки.