Саммит в Бухаре завершился
Саммит в Бухаре завершился
Президент Казахстана посетил Узбекистан с рабочим визитом. Лидеры двух стран провели в Бухаре переговоры на высшем уровне
2026-04-12T09:55+0500
2026-04-12T09:55+0500
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы РУз.В рамках программы визита в Бухаре прошли переговоры на высшем уровне.Высокий гость вместе с узбекским коллегой посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда и исторические памятники древнего города.Лидерам представили ситуационный центр областного хокимията, проекты по искусственному интеллекту и деятельность промышленного предприятия.По завершении мероприятий в международном аэропорту Бухары Касым-Жомарта Токаева проводил Шавкат Мирзиёев.После этого глава Узбекистана вернулся в Ташкент.
узбекистан
бухара
казахстан
саммит бухара завершение
саммит бухара завершение

Саммит в Бухаре завершился

09:55 12.04.2026
Президент Казахстана посетил Узбекистан с рабочим визитом. Лидеры двух стран провели в Бухаре переговоры на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы РУз.
В рамках программы визита в Бухаре прошли переговоры на высшем уровне.
Высокий гость вместе с узбекским коллегой посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда и исторические памятники древнего города.
Лидерам представили ситуационный центр областного хокимията, проекты по искусственному интеллекту и деятельность промышленного предприятия.
По завершении мероприятий в международном аэропорту Бухары Касым-Жомарта Токаева проводил Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСаммит в Бухаре завершился
Саммит в Бухаре завершился - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2026
Саммит в Бухаре завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
После этого глава Узбекистана вернулся в Ташкент.
