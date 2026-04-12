Саммит в Бухаре завершился
Президент Казахстана посетил Узбекистан с рабочим визитом. Лидеры двух стран провели в Бухаре переговоры на высшем уровне
2026-04-12T09:55+0500
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы РУз.В рамках программы визита в Бухаре прошли переговоры на высшем уровне.Высокий гость вместе с узбекским коллегой посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда и исторические памятники древнего города.Лидерам представили ситуационный центр областного хокимията, проекты по искусственному интеллекту и деятельность промышленного предприятия.По завершении мероприятий в международном аэропорту Бухары Касым-Жомарта Токаева проводил Шавкат Мирзиёев.После этого глава Узбекистана вернулся в Ташкент.
