Россия и Центральная Азия согласовали новые шаги по развитию стратегического партнерства
В Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
12:05 18.04.2026 (обновлено: 12:18 18.04.2026)
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
В Москве 17 апреля состоялась девятая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "Россия — Центральная Азия". В мероприятии приняли участие министры иностранных дел России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, и замминистра иностранных дел Туркменистана. Об этом сообщает
пресс-служба МИД РФ.
В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на втором саммите "Центральная Азия – Россия" 9 октября 2025 года в Душанбе, включая выдвинутые на встрече "в верхах" масштабные инициативы.
"Проведен обзор процесса формирования шестисторонних рабочих групп и согласования профильных "дорожных карт" по выполнению Плана совместных действий в сферах экономики, энергетики, транспорта, здравоохранения, культуры, образования и экологии. Подчеркнут общий настрой на дальнейшую последовательную совместную работу по поступательному продвижению всего комплекса российско-центральноазиатского стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
Особое внимание также уделено вопросам сотрудничества России и государств Центральной Азии в сферах экономики, энергетики, экологии и региональной безопасности. Отмечена высокая степень взаимодействия шести государств на площадках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
Участники обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня на фоне беспрецедентной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.
"Состоявшаяся встреча стала важным этапом коллективных действий по реализации решений глав шести государств от 9 октября 2025 года, позволила придать весомый импульс координации профильных правительственных структур, наметить пути углубления взаимодействия России и стран Центральной Азии на мировой арене", — добавили в министерстве иностранных дел России.
О прошедшей стрече в формате "Центральная Азия + Россия" в своем Telegram-канале написал министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
"Вместе с делегациями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России обсудили актуальные вопросы шестистороннего сотрудничества, а также предложения по его дальнейшему развитию, включая экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и решение экологических вызовов. Особое внимание уделили таким направлениям, как "зеленая" энергетика, рациональное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды", — написал глава узбекистанского МИД.
Он добавил, что участники встречи подчеркнули важность укрепления региональной безопасности в условиях "нарастающей турбулентности международной обстановки" и необходимость координации усилий для обеспечения устойчивого развития.
Также Саидов оценил работу расширенного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, назвав ее плодотворной.
"Подвели итоги нашей совместной работы, наметили конкретные планы и ориентиры на долгосрочную перспективу. Подробно обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ, запланированному к проведению в октябре текущего года в Туркменистане. В рамках предметных обсуждений с коллегами согласовали и приняли 10 решений по всестороннему укреплению нашего многостороннего партнерства",— написал он.
Глава МИД выразил убеждение, что все эти решения послужат надежным фундаментом для дальнейшего сближения государств, обеспечения стабильности и поступательного социально-экономического развития всего пространства СНГ.
"Высоко оцениваем состоявшиеся диалоги и убеждены, что достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению дружбы и стратегического партнерства между нашими странами",— добавил Бахтиёр Саидов.