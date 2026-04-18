Россия и Центральная Азия согласовали новые шаги по развитию стратегического партнерства

В Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

2026-04-18T12:05+0500

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Москве 17 апреля состоялась девятая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "Россия — Центральная Азия". В мероприятии приняли участие министры иностранных дел России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, и замминистра иностранных дел Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на втором саммите "Центральная Азия – Россия" 9 октября 2025 года в Душанбе, включая выдвинутые на встрече "в верхах" масштабные инициативы. Особое внимание также уделено вопросам сотрудничества России и государств Центральной Азии в сферах экономики, энергетики, экологии и региональной безопасности. Отмечена высокая степень взаимодействия шести государств на площадках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.Участники обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня на фоне беспрецедентной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.О прошедшей стрече в формате "Центральная Азия + Россия" в своем Telegram-канале написал министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.Он добавил, что участники встречи подчеркнули важность укрепления региональной безопасности в условиях "нарастающей турбулентности международной обстановки" и необходимость координации усилий для обеспечения устойчивого развития.Также Саидов оценил работу расширенного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, назвав ее плодотворной. Глава МИД выразил убеждение, что все эти решения послужат надежным фундаментом для дальнейшего сближения государств, обеспечения стабильности и поступательного социально-экономического развития всего пространства СНГ.

