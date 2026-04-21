Президент Узбекистана принял делегацию РФ во главе с Денисом Мантуровым
10:15 21.04.2026 (обновлено: 10:24 21.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistan
Глава республики приветствовал успешную организацию и проведение шестой выставки "ИННОПРОМ" с участием свыше 10 тыс. представителей бизнеса из 35 стран. Руководители регионов и компаний России представили ему планы по реализации проектов в разных отраслях.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая в эти дни проходит в городе Ташкенте. Во встрече также участвовали главы Татарстана, Башкортостана, Ленинградской, Кировской, Иркутской и Омской областей, а также ряда ведущих компаний России”, — говорится в сообщении.
Мантуров передал лидеру РУз искренние приветствия и наилучшие пожелания от российского коллеги Владимира Путина.
“Президент Узбекистана приветствовал успешную организацию и проведение шестой выставки "ИННОПРОМ" с участием свыше 10 тысяч представителей бизнеса из 35 стран”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне прежде всего в торгово-экономической сфере.
Собеседники отметили устойчивый рост объемов торговли, успешную реализацию проектов в сфере промышленности, мирного атома, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других.
Речь шла о важности принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота и ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса.
“Поддержаны планы в таких перспективных направлениях, как сельхозмашиностроение, энергоэффективность, водное хозяйство, кибербезопасность и искусственный интеллект”, — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделили подготовке инженерных кадров для ключевых секторов экономики на базе совместных технических вузов.
Также в ходе встречи руководители регионов и компаний России представили лидеру Узбекистана конкретные планы по реализации новых проектов в разных отраслях.