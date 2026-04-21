https://uz.sputniknews.ru/20260421/prezident-uzbekistana-prinyal-delegatsiyu-rf-vo-glave-s-denisom-manturovym-57024343.html

Президент Узбекистана принял делегацию РФ во главе с Денисом Мантуровым

Sputnik Узбекистан

Глава республики приветствовал успешную организацию и проведение шестой выставки "ИННОПРОМ" с участием свыше 10 тыс. представителей бизнеса из 35 стран. Руководители регионов и компаний России представили ему планы по реализации проектов в разных отраслях

2026-04-21T10:15+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

россия

денис мантуров

экономика

"иннопром"

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57021525_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ff3d32f1cfb16c7cf062d6181c14c0be.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.Мантуров передал лидеру РУз искренние приветствия и наилучшие пожелания от российского коллеги Владимира Путина.Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне прежде всего в торгово-экономической сфере.Собеседники отметили устойчивый рост объемов торговли, успешную реализацию проектов в сфере промышленности, мирного атома, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других.Речь шла о важности принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота и ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса.Отдельное внимание уделили подготовке инженерных кадров для ключевых секторов экономики на базе совместных технических вузов.Также в ходе встречи руководители регионов и компаний России представили лидеру Узбекистана конкретные планы по реализации новых проектов в разных отраслях.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

