Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260421/prezident-uzbekistana-prinyal-delegatsiyu-rf-vo-glave-s-denisom-manturovym-57024343.html
Президент Узбекистана принял делегацию РФ во главе с Денисом Мантуровым
Sputnik Узбекистан
Глава республики приветствовал успешную организацию и проведение шестой выставки "ИННОПРОМ" с участием свыше 10 тыс. представителей бизнеса из 35 стран. Руководители регионов и компаний России представили ему планы по реализации проектов в разных отраслях
2026-04-21T10:15+0500
2026-04-21T10:24+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
россия
денис мантуров
экономика
"иннопром"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57021525_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ff3d32f1cfb16c7cf062d6181c14c0be.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.Мантуров передал лидеру РУз искренние приветствия и наилучшие пожелания от российского коллеги Владимира Путина.Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне прежде всего в торгово-экономической сфере.Собеседники отметили устойчивый рост объемов торговли, успешную реализацию проектов в сфере промышленности, мирного атома, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других.Речь шла о важности принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота и ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса.Отдельное внимание уделили подготовке инженерных кадров для ключевых секторов экономики на базе совместных технических вузов.Также в ходе встречи руководители регионов и компаний России представили лидеру Узбекистана конкретные планы по реализации новых проектов в разных отраслях.
https://uz.sputniknews.ru/20260420/tovarooborot-rossii-i-uzbekistana-57017746.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57021525_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_7bd1b3e29aef9a05f5613d2367ac49c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев принял главу российской делегации Дениса Мантурова
Шавкат Мирзиёев принял главу российской делегации Дениса Мантурова - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Подписаться
Глава республики приветствовал успешную организацию и проведение шестой выставки "ИННОПРОМ" с участием свыше 10 тыс. представителей бизнеса из 35 стран. Руководители регионов и компаний России представили ему планы по реализации проектов в разных отраслях.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
Президент Узбекистана принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2026
Президент Узбекистана принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая в эти дни проходит в городе Ташкенте. Во встрече также участвовали главы Татарстана, Башкортостана, Ленинградской, Кировской, Иркутской и Омской областей, а также ряда ведущих компаний России”, — говорится в сообщении.
Мантуров передал лидеру РУз искренние приветствия и наилучшие пожелания от российского коллеги Владимира Путина.
“Президент Узбекистана приветствовал успешную организацию и проведение шестой выставки "ИННОПРОМ" с участием свыше 10 тысяч представителей бизнеса из 35 стран”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне прежде всего в торгово-экономической сфере.
Собеседники отметили устойчивый рост объемов торговли, успешную реализацию проектов в сфере промышленности, мирного атома, энергетики, транспорта, металлургии, химии и других.
Речь шла о важности принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота и ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса.
“Поддержаны планы в таких перспективных направлениях, как сельхозмашиностроение, энергоэффективность, водное хозяйство, кибербезопасность и искусственный интеллект”, — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделили подготовке инженерных кадров для ключевых секторов экономики на базе совместных технических вузов.
Также в ходе встречи руководители регионов и компаний России представили лидеру Узбекистана конкретные планы по реализации новых проектов в разных отраслях.
Интервью первого зампреда правительства РФ Д. Мантурова гендиректору медиагруппы Россия сегодня Д. Киселеву - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2026
Мантуров: Товарооборот России и Узбекистана в 2026-ом, как ожидается, достигнет $14 млрд
Вчера, 19:12
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0