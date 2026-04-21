Шавкат Мирзиёев примет участие в международных экологических мероприятиях в Казахстане
Глава республики поделится своими оценками и видением по вопросам укрепления регионального сотрудничества в целях устойчивого развития ЦА, посетит специальную экологическую выставку с национальными павильонами. По итогам саммитов примут ряд важных документов
2026-04-21T09:30+0500
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в международных экологических мероприятиях в Казахстане, сообщает пресс-служба главы республики.В фокусе внимания будут находиться вопросы укрепления регионального сотрудничества в целях устойчивого развития Центральной Азии, решения актуальных экологических, климатических и водных вопросов региона.Лидер Узбекистана поделится своими оценками и видением по данным вопросам, посетит специальную экологическую выставку с национальными павильонами.По итогам саммитов примут ряд важных документов.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в международных экологических мероприятиях в Казахстане, сообщает
пресс-служба главы республики.
“По приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21-22 апреля посетит с рабочим визитом город Астану для участия в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств–учредителей Международного фонда спасения Арала”, — говорится в сообщении.
В фокусе внимания будут находиться вопросы укрепления регионального сотрудничества в целях устойчивого развития Центральной Азии, решения актуальных экологических, климатических и водных вопросов региона.
Лидер Узбекистана поделится своими оценками и видением по данным вопросам, посетит специальную экологическую выставку с национальными павильонами.
По итогам саммитов примут ряд важных документов.