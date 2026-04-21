https://uz.sputniknews.ru/20260421/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-astanu-57041061.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану
Sputnik Узбекистан
2026-04-21T18:38+0500
экология
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
астана
казахстан
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57041193_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_214e4919dff04ddd0eaa15ee9009fbf5.jpg
астана
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57041193_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_22510e18ce6e6946318a0716f0ca7cc0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, астана, казахстан, саммит
экология, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, астана, казахстан, саммит
17:56 21.04.2026 (обновлено: 18:38 21.04.2026)
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Астану, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом”, — говорится в сообщении.
Глава республики примет участие в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, которые пройдут завтра в столице Казахстана.
Их участники обсудят укрепление регионального сотрудничества в целях устойчивого развития Центральной Азии, решения актуальных экологических, климатических и водных вопросов региона.
Шавкат Мирзиёев поделится своими оценками и видением по данным вопросам, посетит специальную экологическую выставку с национальными павильонами.
По итогам саммитов примут ряд важных документов.