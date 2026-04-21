Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану

Sputnik Узбекистан

2026-04-21T17:56+0500

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.Глава республики примет участие в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, которые пройдут завтра в столице Казахстана.Их участники обсудят укрепление регионального сотрудничества в целях устойчивого развития Центральной Азии, решения актуальных экологических, климатических и водных вопросов региона.Шавкат Мирзиёев поделится своими оценками и видением по данным вопросам, посетит специальную экологическую выставку с национальными павильонами.По итогам саммитов примут ряд важных документов.

