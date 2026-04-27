Мирзиёев начал поездку в Ферганскую область с посещения нового жилого массива в Коканде
В течение двух дней глава республики ознакомится с созидательной работой в районах и городах региона, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и других сферах
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев начал поездку в Ферганскую область с посещения жилого массива "Янги Узбекистон" в Коканде
В течение двух дней глава республики ознакомится с созидательной работой в районах и городах региона, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и других сферах.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свою поездку в Ферганскую область с посещения жилого массива "Янги Узбекистон" в Коканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Строительство массива ведут на основе поручений, данных руководителем страны в ходе поездки в Ферганскую область два года назад.
На реализацию проекта направили 1 трлн 850 млрд сумов. На территории формируют целостную инфраструктуру, рассчитанную на проживание 25 тыс. человек. Наряду с 84 многоэтажными домами предусмотрено строительство современных школ, дошкольных образовательных учреждений, вуза, бизнес-центра и торгового комплекса, а также парков для отдыха населения.
Первый этап проекта успешно завершили: в эксплуатацию сдали 56 десятиэтажных домов, включающих 4 394 квартиры. Квартиры с готовым ремонтом предоставляют населению на условиях первоначального взноса в размере 35%, по ставке 16% годовых сроком на 20 лет.
“Глава государства ознакомился с созданными условиями и обстановкой в одной из новых квартир. Подчеркнул социальную значимость массива, отметив, что создаваемые здесь условия должны не только улучшить быт людей, но способствовать формированию современного образа мышления и культуры жизни”, — говорится в сообщении.
Здесь же президенту представили презентации второго этапа строительства массива "Янги Узбекистон" и развития города Коканда.
В ходе двухдневной поездки глава республики ознакомится с созидательной работой в районах и городах региона, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и других сферах.
Также Шавкат Мирзиёев проведет совещание по очередным приоритетным задачам социально-экономического развития Ферганской области.
