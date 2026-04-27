Президент Узбекистана прибыл из Коканда в Маргилан на новом электропоезде
В Ферганской долине запустили движение по кольцевому железнодорожному пути, соединившему четыре ключевых города. Новый поезд произведен на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов и способен развивать скорость до 120 километров в час
2026-04-27T17:30+0500
2026-04-27T17:50+0500
17:30 27.04.2026 (обновлено: 17:50 27.04.2026)
В Ферганской долине запустили движение по кольцевому железнодорожному пути, соединившему четыре ключевых города. Новый поезд произведен на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов и способен развивать скорость до 120 километров в час.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл из Коканда в Маргилан на новом электропоезде, сообщает пресс-служба главы государства.
“В Ферганской долине запущено новое железнодорожное сообщение между Кокандом, Наманганом, Андижаном и Маргиланом. Первую поездку по этому маршруту Президент Шавкат Мирзиёев совершил вместе с представителями общественности, приехав из Коканда в Маргилан”, — говорится в сообщении.
Проект реализовали в рамках соответствующего постановления руководителя страны. Цель — улучшение транспортной связанности в густонаселенной Ферганской долине, создание для граждан удобного, безопасного и доступного вида сообщения, увеличение объемов пассажирских перевозок.
Отмечается, что 324-километровое железнодорожное кольцо еще больше сблизит области долины, открывая новые возможности для жителей, предпринимателей и туристов.
Поезд произведен на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов. Состав включает шесть вагонов, рассчитан на 586 пассажирских мест и может развивать скорость до 120 километров в час.
Стоимость билета — 15 тыс. сумов. Это значительно дешевле поездки на автомобиле. Ежедневно поезд может перевозить до 1,5 тыс. пассажиров и около 600 тыс. пассажиров в год, что будет способствовать повышению экономической активности в регионе.
В вагонах:
установлены системы климат-контроля и кондиционирования;
есть бесплатный Wi-Fi и USB-порты для гаджетов;
предусмотрены специальные подъемники, просторные места и адаптированные санузлы для людей с инвалидностью.
Крепления для велосипедов расширяют возможности пассажиров по дальнейшему передвижению после поездки.
Системы видеонаблюдения в вагонах и ударопоглощающие элементы соответствуют международным стандартам и обеспечивают безопасность.
Президент подчеркнул необходимость организации сервисных объектов, гостиниц и предприятий общественного питания вблизи станций. Это создаст дополнительные источники дохода для местного населения и позволит повысить туристический потенциал Ферганской долины.
В ходе двухдневного пребывания в Ферганской области глава республики ознакомится с созидательной работой в районах и городах региона, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и других сферах.
Также Шавкат Мирзиёев проведет совещание по очередным приоритетным задачам социально-экономического развития области.
