Президент Узбекистана прибыл из Коканда в Маргилан на новом электропоезде

В Ферганской долине запустили движение по кольцевому железнодорожному пути, соединившему четыре ключевых города. Новый поезд произведен на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов и способен развивать скорость до 120 километров в час

2026-04-27T17:50+0500

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл из Коканда в Маргилан на новом электропоезде, сообщает пресс-служба главы государства.Проект реализовали в рамках соответствующего постановления руководителя страны. Цель — улучшение транспортной связанности в густонаселенной Ферганской долине, создание для граждан удобного, безопасного и доступного вида сообщения, увеличение объемов пассажирских перевозок.Отмечается, что 324-километровое железнодорожное кольцо еще больше сблизит области долины, открывая новые возможности для жителей, предпринимателей и туристов. Поезд произведен на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов. Состав включает шесть вагонов, рассчитан на 586 пассажирских мест и может развивать скорость до 120 километров в час.Стоимость билета — 15 тыс. сумов. Это значительно дешевле поездки на автомобиле. Ежедневно поезд может перевозить до 1,5 тыс. пассажиров и около 600 тыс. пассажиров в год, что будет способствовать повышению экономической активности в регионе.В вагонах:Крепления для велосипедов расширяют возможности пассажиров по дальнейшему передвижению после поездки.Системы видеонаблюдения в вагонах и ударопоглощающие элементы соответствуют международным стандартам и обеспечивают безопасность.Президент подчеркнул необходимость организации сервисных объектов, гостиниц и предприятий общественного питания вблизи станций. Это создаст дополнительные источники дохода для местного населения и позволит повысить туристический потенциал Ферганской долины.В ходе двухдневного пребывания в Ферганской области глава республики ознакомится с созидательной работой в районах и городах региона, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и других сферах.Также Шавкат Мирзиёев проведет совещание по очередным приоритетным задачам социально-экономического развития области.

