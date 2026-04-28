https://uz.sputniknews.ru/20260428/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-oxrany-okrujayuschey-sredy-57193948.html

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области охраны окружающей среды

Sputnik Узбекистан

Соглашение подписали в белорусском в Минске 31 мая 2013 года на встрече глав правительств стран Содружества

2026-04-28T15:20+0500

экология

охрана окружающей среды

узбекистан

соглашение

снг

президент узбекистана

постановление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263350_0:213:2497:1618_1920x0_80_0_0_a022d9df84ba597d402218a442c7dbad.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области охраны окружающей среды. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Соглашение подписали в белорусском в Минске 31 мая 2013 года на встрече глав правительств стран Содружества.Ответственным за реализацию данного международного договора определен Нацкомэкологии.Шавкат Мирзиеев поручил внешнеполитическому ведомству республики направить депозитарию СНГ соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к указанному международному договору.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

