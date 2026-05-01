Какая судьба ждет систему "Электронный рецепт" в Узбекистане
В Минздраве республики прокомментировали сообщения о закрытии проекта.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что систему "Электронный рецепт" в Узбекистане планируют отменить. Так, на портале нормативно-правовых документов на общественное обсуждение вынесен проект, в котором предлагается признать утратившим силу порядок поэтапного внедрения данной системы.Минздрав Узбекистана опроверг информацию о том, что "Электронный рецепт" хотят отменить. То есть, если ранее электронный рецепт был нужен для покупки антибиотиков системного действия, синтетических антибактериальных и гормональных препаратов, то теперь он понадобится для всех рецептурных лекарств. Исключением станут отдельные категории сильнодействующих препаратов с наркотическими и психотропными веществами, а также процессы, связанные с программой реимбурсации (когда государство возмещает стоимость лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями при амбулаторном лечении - Прим.ред.).Нововведения затронут все медицинские учреждения и аптеки Ташкента и 15 районов (городов), где реализуется "Электронный рецепт".
"Прежде всего стоит отметить, что данный проект приказа неверно интерпретируется в социальных сетях. Приказом Министерства здравоохранения №25 от 15 декабря 2025 года предусмотрено поэтапное формирование перечня лекарственных средств, отпускаемых на основе системы "Электронный рецепт", - говорится в сообщении министерства.
То есть, если ранее электронный рецепт был нужен для покупки антибиотиков системного действия, синтетических антибактериальных и гормональных препаратов, то теперь он понадобится для всех рецептурных лекарств.
Исключением станут отдельные категории сильнодействующих препаратов с наркотическими и психотропными веществами, а также процессы, связанные с программой реимбурсации (когда государство возмещает стоимость лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями при амбулаторном лечении - Прим.ред.).
Нововведения затронут все медицинские учреждения и аптеки Ташкента и 15 районов (городов), где реализуется "Электронный рецепт".