Студенты из Узбекистана стали призерами фестиваля "Инженеры будущего"
По итогам соревнований объявлено о создании одноименного научного консорциума.
2026-05-01T16:29+0500
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Студенты из Узбекистана заняли призовые места на международном фестивале "Инженеры будущего", который прошел в Ташкенте с 28 по 30 апреля. Порядка 14 тысяч будущих молодых специалистов из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и других стран приняли участие в выставках, олимпиадах и конкурсах в таких 9 областях инженерии, как авиация, агротехнологии, машиностроение, робототехника, "зеленая" энергетика, архитектура и медицинская инженерия.Студенты Алмалыкского государственного технического института завоевали 3 призовых места. Например, команда "ASTRYX" получила направление на международный турнир First Tech Challenge "China Championship 2026", команда "Инженер металлург" стала призером соревнования "Эстафета механизмов". Студенты института заняли 3-е место в соревновании "Гуманоидные роботы" и получили приглашение в сборную Узбекистана.По итогу турнира также стало известно о создании научного консорциума "Инженеры будущего".Напомним, фестиваль организован по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной на Тяньцзиньском саммите ШОС в сентябре 2025 года.
