Главы МИД Узбекистана и Сейшел заключили соглашение о сотрудничестве
Министры иностранных дел Узбекистана и Республики Сейшелы подписали Соглашение о сотрудничестве.
Подписаться
Главы МИД двух республик договорились активизировать политический диалог, наладить совместную работу между министерствами иностранных дел, а также расширить сотрудничество в торговле, экономике и туризме.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшелы Барри Форой. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, в частности достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической и туристической сферах.
"Рады приветствовать министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшелы Е.П. Барри Фора в Ташкенте. В ходе переговоров подробно рассмотрели пути последовательного развития сотрудничества между нашими странами. Достигнута договоренность о конкретных шагах по активизации политического диалога, созданию совместных механизмов между министерствами иностранных дел, а также расширению взаимодействия в торгово-экономической и туристической сферах", — написал глава МИД Узбекистана.
Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.
По итогам встречи состоялось подписание Соглашения об общем сотрудничестве между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Сейшелы.
"Уверены, что данный визит выведет двусторонние отношения на новый уровень", — добавил Бахтиер Саидов.
