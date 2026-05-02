Главы МИД Узбекистана и Сейшел заключили соглашение о сотрудничестве
Главы МИД Узбекистана и Сейшел заключили соглашение о сотрудничестве
Стороны договорились активизировать политический диалог, наладить совместную работу между министерствами иностранных дел, а также расширить сотрудничество в торговле, экономике и туризме.
2026-05-02T16:55+0500
2026-05-02T16:55+0500
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшелы Барри Форой. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, в частности достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической и туристической сферах.Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. По итогам встречи состоялось подписание Соглашения об общем сотрудничестве между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Сейшелы.
мид узбекистана, бахтиёр саидов, соглашение, подписание документов, сотрудничество, экономика, торговля, туризм
мид узбекистана, бахтиёр саидов, соглашение, подписание документов, сотрудничество, экономика, торговля, туризм

Главы МИД Узбекистана и Сейшел заключили соглашение о сотрудничестве

16:55 02.05.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистры иностранных дел Узбекистана и Республики Сейшелы подписали Соглашение о сотрудничестве.
Главы МИД двух республик договорились активизировать политический диалог, наладить совместную работу между министерствами иностранных дел, а также расширить сотрудничество в торговле, экономике и туризме.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшелы Барри Форой. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистры иностранных дел Узбекистана и Республики Сейшелы подписали Соглашение о сотрудничестве.
Министры иностранных дел Узбекистана и Республики Сейшелы подписали Соглашение о сотрудничестве.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, в частности достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической и туристической сферах.
"Рады приветствовать министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшелы Е.П. Барри Фора в Ташкенте. В ходе переговоров подробно рассмотрели пути последовательного развития сотрудничества между нашими странами. Достигнута договоренность о конкретных шагах по активизации политического диалога, созданию совместных механизмов между министерствами иностранных дел, а также расширению взаимодействия в торгово-экономической и туристической сферах", — написал глава МИД Узбекистана.
Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистры иностранных дел Узбекистана и Республики Сейшелы подписали Соглашение о сотрудничестве.
Министры иностранных дел Узбекистана и Республики Сейшелы подписали Соглашение о сотрудничестве.
По итогам встречи состоялось подписание Соглашения об общем сотрудничестве между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Сейшелы.
"Уверены, что данный визит выведет двусторонние отношения на новый уровень", — добавил Бахтиер Саидов.
