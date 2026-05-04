Узбекистан и АБР подписали новую Программу партнерства до 2030 года

Шавкат Мирзиёев 3–4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития

2026-05-04T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава АБР Масато Канда подписали программу сотрудничества до 2030 года, сообщает пресс-служба лидера РУз.Мирзиёев 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития. В рамках программы пребывания он принял делегацию АБР во главе с президентом этого авторитетного многостороннего финансового института.Стороны рассмотрели практические аспекты расширения полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с Азиатским банком развития.Уже реализованы и в процессе реализации важные проекты по модернизации железных и автодорог, энергетической и социальной инфраструктуры, обновлению водных и канализационных сетей, развитию сельского хозяйства и частного сектора, а также в других направлениях.Стороны договорились о совместной работе в таких направлениях, как:Особое внимание уделили вопросам продвижения крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, в том числе путем усиления лидирующей роли банка в мобилизации средств.Президент Узбекистана пожелал руководству и команде АБР успешного и продуктивного проведения заседания Совета управляющих.

