Узбекистан и АБР подписали новую Программу партнерства до 2030 года
Шавкат Мирзиёев 3–4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития
2026-05-04T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава АБР Масато Канда подписали программу сотрудничества до 2030 года, сообщает
пресс-служба лидера РУз.
Мирзиёев 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития. В рамках программы пребывания он принял делегацию АБР во главе с президентом этого авторитетного многостороннего финансового института.
Стороны рассмотрели практические аспекты расширения полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с Азиатским банком развития.
“За 30 лет взаимодействия АБР стал настоящим стратегическим партнером Узбекистана. Портфель проектов достигает почти 16 миллиардов долларов, что относит Узбекистан к числу крупнейших партнеров Банка в регионе по объемам операций”, — говорится в сообщении.
Уже реализованы и в процессе реализации важные проекты по модернизации железных и автодорог, энергетической и социальной инфраструктуры, обновлению водных и канализационных сетей, развитию сельского хозяйства и частного сектора, а также в других направлениях.
“Состоялась церемония обмена Программой партнерства между Узбекистаном и АБР до 2030 года…Президент Узбекистана и глава АБР отметили важность своевременной и эффективной реализации проектов на 12,5 миллиарда долларов, включенных в новую Программу партнерства с АБР до 2030 года, которая была подписана в рамках саммита”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились о совместной работе в таких направлениях, как:
поддержка ипотечного рынка, частного сектора, молодежного и женского предпринимательства;
продвижение реформ в области инклюзивного образования и развития человеческого капитала;
внедрение цифровых инноваций;
модернизация инфраструктуры в специальных экономических зонах.
Особое внимание уделили вопросам продвижения крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, в том числе путем усиления лидирующей роли банка в мобилизации средств.
Президент Узбекистана пожелал руководству и команде АБР успешного и продуктивного проведения заседания Совета управляющих.