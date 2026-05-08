https://uz.sputniknews.ru/20260508/prezident-uzbekistana-pozdravil-s-prazdnikom-veteranov-voyny-i-trudovogo-fronta-57431375.html

Президент Узбекистана поздравил с праздником ветеранов войны и трудового фронта

Президент Узбекистана поздравил с праздником ветеранов войны и трудового фронта

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Главный военный клинический госпиталь Вооруженных Сил, где навестил участников Второй мировой войны.

2026-05-08T14:28+0500

2026-05-08T14:28+0500

2026-05-08T14:52+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

вторая мировая война

великая отечественная война

ветераны

ветеран труда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57430190_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_5b7593b9712dfd821a872d89aedc0d2b.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев навестил участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, поздравив их с праздником, сообщила пресс-служба главы государства.В Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны глава государства побеседовал с Акмалом ота Акрамовым, Верой Журавской, Хасанбоем ота Халматовым и Владимиром Алексейковым, поинтересовался их самочувствием, особо отметив их нелегкий жизненный путь и проявленное мужество.В соответствии с постановлением главы государства от 16 апреля этого года участникам войны и ветеранам трудового фронта оказывается особое внимание и поддержка.В ходе встречи ветераны выразили благодарность главе государства за проводимую в стране работу по восстановлению исторической памяти и почитанию старшего поколения.

https://uz.sputniknews.ru/20260508/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-geroev-voyny-v-parke-pobedy-57420681.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана, шавкат мирзиёев, вторая мировая война, великая отечественная война, ветераны, ветеран труда