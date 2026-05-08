Президент Узбекистана поздравил с праздником ветеранов войны и трудового фронта
14:28 08.05.2026 (обновлено: 14:52 08.05.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев навестил участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, поздравив их с праздником, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент посетил Главный военный клинический госпиталь Вооруженных Сил, где навестил участников Второй мировой войны.
В Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны глава государства побеседовал с Акмалом ота Акрамовым, Верой Журавской, Хасанбоем ота Халматовым и Владимиром Алексейковым, поинтересовался их самочувствием, особо отметив их нелегкий жизненный путь и проявленное мужество.
"Вы — живые свидетели истории, символ мужества и стойкости. Встречи с такими уважаемыми людьми, как вы, возможность слушать ваши наставления дают нам огромную духовную поддержку. Наш народ по праву гордится вами. Нынешние мирные и свободные дни, счастливая судьба будущих поколений — это результат вашего беспримерного самоотверженного труда. Ваш поучительный жизненный путь является для нашей молодежи настоящей школой мужества и стойкости", — сказал президент.
В соответствии с постановлением главы государства от 16 апреля этого года участникам войны и ветеранам трудового фронта оказывается особое внимание и поддержка.
"Участники Второй мировой войны, ветераны трудового фронта, а также семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, находятся под постоянной заботой государства. Наряду с материальной и моральной поддержкой, им предоставляются льготные путевки в лучшие санатории республики для укрепления здоровья", — отметили в пресс-службе.
"В награду за ваш патриотизм и самоотверженный труд Всевышний даровал вам долгую жизнь и счастье жить в почете и уважении народа. Ваши молитвы приносят благополучие нашей стране и успех нашим начинаниям", — сказал президент.
В ходе встречи ветераны выразили благодарность главе государства за проводимую в стране работу по восстановлению исторической памяти и почитанию старшего поколения.