Российские войска временно прекратили ведение боевых действий в зоне СВО — Минобороны

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.

2026-05-08T12:48+0500

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 по московскому времени 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны России.Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.В ведомстве отметили, что несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.Кроме того, с 00.00 часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения спецоперации сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотников самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун".

