Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские войска временно прекратили ведение боевых действий в зоне СВО — Минобороны
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
2026-05-08T12:06+0500
2026-05-08T12:48+0500
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 по московскому времени 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны России.Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
12:06 08.05.2026 (обновлено: 12:48 08.05.2026)
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 по московскому времени 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны России.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы — с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
"ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 00.00 часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения спецоперации сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотников самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун".
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", — добавили в Минобороны.
