Российские войска временно прекратили ведение боевых действий в зоне СВО — Минобороны
12:06 08.05.2026 (обновлено: 12:48 08.05.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк1-я разведывательно-штурмовая бригада "Волки" Южной группировки войск
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Подписаться
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 по московскому времени 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны России.
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы — с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
"ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 00.00 часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения спецоперации сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотников самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун".
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", — добавили в Минобороны.