Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

Также глава Узбекистана в сопровождении российского коллеги и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

2026-05-09T15:51+0500

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На Красной площади глава государства вместе с лидерами зарубежных стран и ветеранами Великой Отечественной войны на центральной трибуне наблюдал за Парадом Победы, который традиционно состоялся в центре Москвы. В мероприятии также участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, председатель Правительства Словакии Роберт Фицо и другие.Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.

