Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
15:51 09.05.2026 (обновлено: 16:25 09.05.2026)
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Также лидер Узбекистана в сопровождении Владимира Путина и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На Красной площади глава государства вместе с лидерами зарубежных стран и ветеранами Великой Отечественной войны на центральной трибуне наблюдал за Парадом Победы, который традиционно состоялся в центре Москвы.
В мероприятии также участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, председатель Правительства Словакии Роберт Фицо и другие.
"По завершении парада Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента России Владимира Путина и других глав государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду," — говорится в сообщении.
Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.
Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.