Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260509/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyax-posvyaschennyx-81-y-godovschine-pobedy-57463827.html
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
Sputnik Узбекистан
Также глава Узбекистана в сопровождении российского коллеги и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
2026-05-09T15:51+0500
2026-05-09T16:25+0500
шавкат мирзиёев
парад победы
москва
участие
возложение венков
великая отечественная война
9 мая
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/09/57464277_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fcc4f6c9b10ff163933af5b7dfa989f8.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На Красной площади глава государства вместе с лидерами зарубежных стран и ветеранами Великой Отечественной войны на центральной трибуне наблюдал за Парадом Победы, который традиционно состоялся в центре Москвы. В мероприятии также участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, председатель Правительства Словакии Роберт Фицо и другие.Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.
https://uz.sputniknews.ru/20260509/my-svyato-chtim-zavety-soldat-pobedy-57451807.html
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/09/57464277_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_c1c96b084914620b5f616be4ab4a42cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, парад победы, москва, участие, возложение венков, великая отечественная война, 9 мая, президент узбекистана
шавкат мирзиёев, парад победы, москва, участие, возложение венков, великая отечественная война, 9 мая, президент узбекистана

Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

15:51 09.05.2026 (обновлено: 16:25 09.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Также лидер Узбекистана в сопровождении Владимира Путина и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На Красной площади глава государства вместе с лидерами зарубежных стран и ветеранами Великой Отечественной войны на центральной трибуне наблюдал за Парадом Победы, который традиционно состоялся в центре Москвы.
В мероприятии также участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, председатель Правительства Словакии Роберт Фицо и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
"По завершении парада Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента России Владимира Путина и других глав государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду," — говорится в сообщении.
Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.
Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.
Парад Победы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2026
Мы свято чтим заветы солдат Победы в Великой отечественной войне — Путин
12:51
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0