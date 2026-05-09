https://uz.sputniknews.ru/20260509/zoloto-bronza-uzbekskie-dzyudoisty-uspeshno-startovali-bolshoy-shlem-57441694.html

Золото и бронза: узбекские дзюдоисты успешно стартовали на "Большом шлеме" в Астане

Золото и бронза: узбекские дзюдоисты успешно стартовали на "Большом шлеме" в Астане

Sputnik Узбекистан

Отличились Абдурахим Нутфуллоев и Анваржон Иброхимов, поднявшиеся на пьедестал в весовой категории до 66 кг.

2026-05-09T10:50+0500

2026-05-09T10:50+0500

2026-05-09T10:50+0500

дзюдо

турнир "большого шлема"

казахстан

узбекистан

спортивные соревнования

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57441781_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a962be802001dfe13f724b344662453b.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Астане (Казахстан) стартовал международный турнир серии "Большого шлема" по дзюдо. В первый соревновательный день представители сборной Узбекистана завоевали золотую и бронзовую медали, сообщает НОК.Обе награды были завоеваны в весовой категории до 66 кг. Абдурахим Нутфуллоев, продемонстрировав превосходство над всеми соперниками, в финале одержал победу над россиянином Саигадом Керимовым и стал обладателем золотой медали.Еще одну медаль в копилку сборной Узбекистана принес Анваржон Иброхимов. В схватке за бронзу он уверенно победил представителя Казахстана Нурканата Серикбаева и поднялся на третью ступень пьедестала.Успешное выступление узбекских дзюдоистов стало ярким стартом команды на престижном международном турнире в Астане.Турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026 является рейтинговым, что позволяет спортсменам заработать очки для квалификации на Олимпийские игры. В нем принимают участие около 300 спортсменов из 36 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20260502/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-serebro-turnir-bolshogo-shlema-dushanbe-57283036.html

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дзюдо, турнир "большого шлема", казахстан, узбекистан, спортивные соревнования