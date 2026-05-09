Золото и бронза: узбекские дзюдоисты успешно стартовали на "Большом шлеме" в Астане
Отличились Абдурахим Нутфуллоев и Анваржон Иброхимов, поднявшиеся на пьедестал в весовой категории до 66 кг.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Астане (Казахстан) стартовал международный турнир серии "Большого шлема" по дзюдо. В первый соревновательный день представители сборной Узбекистана завоевали золотую и бронзовую медали, сообщает НОК.Обе награды были завоеваны в весовой категории до 66 кг. Абдурахим Нутфуллоев, продемонстрировав превосходство над всеми соперниками, в финале одержал победу над россиянином Саигадом Керимовым и стал обладателем золотой медали.Еще одну медаль в копилку сборной Узбекистана принес Анваржон Иброхимов. В схватке за бронзу он уверенно победил представителя Казахстана Нурканата Серикбаева и поднялся на третью ступень пьедестала.Успешное выступление узбекских дзюдоистов стало ярким стартом команды на престижном международном турнире в Астане.Турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026 является рейтинговым, что позволяет спортсменам заработать очки для квалификации на Олимпийские игры. В нем принимают участие около 300 спортсменов из 36 стран мира.
