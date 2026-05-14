https://uz.sputniknews.ru/20260514/chto-izmenitsya-v-tashkentskom-metro-57564030.html

Усилят безопасность и построят новые станции: что еще изменится в ташкентском метро

Усилят безопасность и построят новые станции: что еще изменится в ташкентском метро

Sputnik Узбекистан

Предусмотрен ряд мер по улучшению инфраструктуры и финансовому оздоровлению метрополитена

2026-05-14T14:14+0500

2026-05-14T14:14+0500

2026-05-14T16:20+0500

узбекистан

ташкент

метро

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57527974_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_74e18931dbfd28f6e544e4efd6a15aea.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили предложения по обеспечению качества обслуживания и безопасности пассажиров, а также повышению эффективности использования инфраструктуры в метрополитене Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Предусмотрены меры по улучшению инфраструктуры и финансовому оздоровлению метрополитена.Международный опыт показывает, что такие барьеры позволяют снизить число несчастных случаев на платформах на 80-90%. Еще один плюс таких барьеров — увеличение доходов за счет создания дополнительных рекламных площадей.Строительство новых линийПланируют разработку проектно-оценочной документации по линии метрополитена "Мингурик – Чиланзарский вещевой рынок". Также изучат возможности строительства маршрута "Мингурик – Южный вокзал" на первом этапе, а на втором этапе — маршрута "Южный вокзал – Чиланзарский вещевой рынок".Формирование дополнительных источников дохода в метрополитенеДля этого планируют:Кроме того, предложено сдавать пустующие здания и помещения в аренду на основе аукциона предпринимателям в качестве коворкинг-зон и небольших офисов.Чтобы обеспечить удобную пересадку с автомобильного транспорта на метро предлагают внедрить систему "Park&Ride".Кроме того, в 2027–2030 годах разработают предложения по закупке необходимого подвижного состава для метрополитена. В связи с этим выделят необходимый участок для строительства электродепо для нового подвижного состава.Также речь шла о совершенствовании системы оплаты проезда. Президент одобрил озвученные предложения и дал поручения ответственным лицам по их реализации.

https://uz.sputniknews.ru/20260513/nadzemnaya-liniya-metro-tashkenta-sovremennoe-reshenie-dlya-udobstva-gorojan-57525100.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, метро, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев