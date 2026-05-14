Усилят безопасность и построят новые станции: что еще изменится в ташкентском метро
14:14 14.05.2026 (обновлено: 16:20 14.05.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовНаземная линия метро Ташкента
Предусмотрен ряд мер по улучшению инфраструктуры и финансовому оздоровлению метрополитена.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили предложения по обеспечению качества обслуживания и безопасности пассажиров, а также повышению эффективности использования инфраструктуры в метрополитене Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“До 2030 года поставлена задача довести суточный пассажиропоток в метрополитене до 1,8 миллиона человек, увеличить количество станций до 79 и протяженность линий до 103 километров. Кроме того, предусмотрено поэтапно сократить интервал движения поездов до 1,5–3 минут”, — говорится в сообщении.
“В целях усиления безопасности пассажиров предложено в качестве пилотного проекта установить на платформах станции метро "Шахристан" стеклянные защитные ограждения”, — говорится в сообщении.
Международный опыт показывает, что такие барьеры позволяют снизить число несчастных случаев на платформах на 80-90%. Еще один плюс таких барьеров — увеличение доходов за счет создания дополнительных рекламных площадей.
Строительство новых линий
Планируют разработку проектно-оценочной документации по линии метрополитена "Мингурик – Чиланзарский вещевой рынок". Также изучат возможности строительства маршрута "Мингурик – Южный вокзал" на первом этапе, а на втором этапе — маршрута "Южный вокзал – Чиланзарский вещевой рынок".
Формирование дополнительных источников дохода в метрополитене
Для этого планируют:
передавать частному сектору в аренду через аукцион цифровые рекламные площади в вагонах и на платформах;
разместить на станциях вендинговые аппараты и небольшие торговые объекты;
организовать автостоянки рядом со станциями метро.
Кроме того, предложено сдавать пустующие здания и помещения в аренду на основе аукциона предпринимателям в качестве коворкинг-зон и небольших офисов.
Чтобы обеспечить удобную пересадку с автомобильного транспорта на метро предлагают внедрить систему "Park&Ride".
Кроме того, в 2027–2030 годах разработают предложения по закупке необходимого подвижного состава для метрополитена. В связи с этим выделят необходимый участок для строительства электродепо для нового подвижного состава.
“Намечена разработка стратегии развития Ташкентского метрополитена на 2027–2035 годы. Она охватит задачи по двукратному расширению сети метрополитена, увеличению объема пассажирских перевозок в 2,5 раза, созданию экологически устойчивой, энергоэффективной и безопасной транспортной системы, а также дальнейшему повышению качества обслуживания и уровня комфорта для пассажиров”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о совершенствовании системы оплаты проезда.
“С учетом международного опыта будут изучены возможности внедрения систем оплаты в зависимости от расстояния, предоставления льгот для отдельных категорий населения, а также дневных, недельных и месячных абонементов”, — говорится в сообщении.
Президент одобрил озвученные предложения и дал поручения ответственным лицам по их реализации.