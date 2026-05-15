В Ургенче появится музей "Лазги и Авеста"

Новое учреждение возьмет на себя миссию по сохранению и популяризации двух фундаментальных столпов хорезмской культуры: древнего священного наследия "Авесты" и танца Лазги, включенного в список ЮНЕСКО.

2026-05-15T10:45+0500

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В городе Ургенче Хорезмской области будет создан музей "Лазги и Авеста". Об этом сообщили в Агентстве культурного наследия Узбекистана.Новое учреждение будет функционировать как филиал Музея современного искусства Узбекистана и сосредоточится на сохранении и популяризации двух ключевых элементов хорезмской культуры — древнего священного наследия "Авесты" и танца Лазги, включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Основная цель музея — широкое ознакомление общественности с нематериальным культурным наследием Хорезма, включая танец Лазги, а также с историческим наследием древнего текста "Авеста". Посетители смогут глубже познакомиться с богатым культурным слоем региона благодаря уникальным экспонатам, современным экспозициям и мультимедийным технологиям.В агентстве отметили, что экспозиции будут созданы при помощи современных технологий с использованием передового мирового музейного опыта.Более 300 участников: Хива вновь принимает Фестиваль танца "Лазги"Хокимияту Хорезмской области поручено до 1 июля 2026 года завершить ремонт здания, подготовить экспозиции и сформировать материально-техническую базу.Ожидается, что новый музей станет важным культурно-просветительским и туристическим центром, который представит богатое наследие Хорезма в современном и доступном формате.

