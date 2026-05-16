Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260516/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-vybirayut-uzbekistan-57617737.html
Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
2026-05-16T11:54+0500
2026-05-16T14:03+0500
туризм
узбекистан
казахстан
таджикистан
кыргызстан
статистика
турпоток
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/10/57621971_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_148f2cdd992f6da3e1ac323f0f086734.png
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года Узбекистан с туристической целью посетили 4 048 417 иностранных граждан.Этот показатель увеличился на 930,8 тыс. человек или на 29,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран — Кыргызстана (1 141 581), Таджикистана (965 488) и Казахстана (935 003) человек.Также в десятку стран граждане которых часто посещали Узбекистан в 2026 году вошли:Ранее глава Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов сообщил, что на развитие туристической инфраструктуры в регионах республики дополнительно выделят 450 млрд сумов. Средства направят на асфальтирование дорог, прокладку электрических и водопроводных сетей, установку мусорных контейнеров и другие цели.Также в сфере туризма и смежных отраслей в Узбекистане создадут в общей сложности 40 тысяч рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20260417/turisty-kakix-stran-chasche-vsego-priezjayut-uzbekistan-infografika-56944667.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/10/57621971_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7bb6991f27e410fe7e290425c0853cf6.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, узбекистан, казахстан, таджикистан, кыргызстан, статистика, турпоток, инфографика
туризм, узбекистан, казахстан, таджикистан, кыргызстан, статистика, турпоток, инфографика

Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан

11:54 16.05.2026 (обновлено: 14:03 16.05.2026)
© SputnikОткуда больше всего туристов едут в Узбекистан
Откуда больше всего туристов едут в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2026
© Sputnik
Подписаться
Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года Узбекистан с туристической целью посетили 4 048 417 иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 930,8 тыс. человек или на 29,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран — Кыргызстана (1 141 581), Таджикистана (965 488) и Казахстана (935 003) человек.
Также в десятку стран граждане которых часто посещали Узбекистан в 2026 году вошли:
Россия — 341 842 человека;
Афганистан — 161 537 человек;
Китай — 132 240 человек;
Туркменистан — 108 433 человека;
Турция — 57 686 человек;
Индия — 16 057 человек;
Южная Корея — 12 145 человек.
Откуда больше всего туристов едут в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Откуда больше всего туристов едут в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Ранее глава Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов сообщил, что на развитие туристической инфраструктуры в регионах республики дополнительно выделят 450 млрд сумов. Средства направят на асфальтирование дорог, прокладку электрических и водопроводных сетей, установку мусорных контейнеров и другие цели.
Также в сфере туризма и смежных отраслей в Узбекистане создадут в общей сложности 40 тысяч рабочих мест.
Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2026
Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан — инфографика
17 апреля, 12:18
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0