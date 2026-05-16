Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
2026-05-16T11:54+0500
11:54 16.05.2026 (обновлено: 14:03 16.05.2026)
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года Узбекистан с туристической целью посетили 4 048 417 иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 930,8 тыс. человек или на 29,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран — Кыргызстана (1 141 581), Таджикистана (965 488) и Казахстана (935 003) человек.
Также в десятку стран граждане которых часто посещали Узбекистан в 2026 году вошли:
Россия — 341 842 человека;
Афганистан — 161 537 человек;
Туркменистан — 108 433 человека;
Южная Корея — 12 145 человек.
Ранее глава Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов сообщил, что на развитие туристической инфраструктуры в регионах республики дополнительно выделят 450 млрд сумов. Средства направят на асфальтирование дорог, прокладку электрических и водопроводных сетей, установку мусорных контейнеров и другие цели.
Также в сфере туризма и смежных отраслей в Узбекистане создадут в общей сложности 40 тысяч рабочих мест.