https://uz.sputniknews.ru/20260517/prezident-uzbekistana-pozdravil-s-dnem-rojdeniya-kasym-jomarta-tokaeva-57642303.html
Президент Узбекистана поздравил с днем рождения Касым-Жомарта Токаева
Президент Узбекистана поздравил с днем рождения Касым-Жомарта Токаева
Sputnik Узбекистан
В ходе телефонного разговора лидеры Узбекистана и Казахстана также обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений
2026-05-17T14:01+0500
2026-05-17T14:01+0500
2026-05-17T14:09+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
президент
казахстан
касым-жомарт токаев
поздравление
день рождения
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56849534_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bef9bf77edf80aab34b851d63e015ffd.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана подчеркнул высокий уровень подготовки и проведения неформального саммита Организации тюркских государств и содержательных переговоров в Туркестане, придавших новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между странами-участницами.Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Мирзиёев и Токаев отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах: системную работу по увеличению двустороннего товарооборота до $10 млрд в ближайшие годы, расширение инвестиционной деятельности, в том числе в рамках Международного центра промкооперации, реализацию перспективных проектов и инициатив в энергетике, транспорте, экологии и в культурно-гуманитарном направлении.Президенты подчеркнули важность выработки новой экономической повестки в рамках запланированного заседания Межправительственной комиссии, первого Совета глав регионов и других механизмов.Предметом обсуждения также стал график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 мая отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года.Кроме того, Токаева поздравили лидеры России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, председатель КНР Си Цзиньпин.
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56849534_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d95ba182839abf72e97f817cbc4b1ee8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, президент, казахстан, касым-жомарт токаев, поздравление, день рождения, узбекистан, сотрудничество
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, президент, казахстан, касым-жомарт токаев, поздравление, день рождения, узбекистан, сотрудничество
Президент Узбекистана поздравил с днем рождения Касым-Жомарта Токаева
14:01 17.05.2026 (обновлено: 14:09 17.05.2026)
В ходе телефонного разговора лидеры Узбекистана и Казахстана также обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, сообщает
пресс-служба главы государства.
“В ходе телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя мира и процветания братского казахстанского народа”, — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана подчеркнул высокий уровень подготовки и проведения неформального саммита Организации тюркских государств и содержательных переговоров в Туркестане, придавших новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между странами-участницами.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Мирзиёев и Токаев отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах: системную работу по увеличению двустороннего товарооборота до $10 млрд в ближайшие годы, расширение инвестиционной деятельности, в том числе в рамках Международного центра промкооперации, реализацию перспективных проектов и инициатив в энергетике, транспорте, экологии и в культурно-гуманитарном направлении.
Президенты подчеркнули важность выработки новой экономической повестки в рамках запланированного заседания Межправительственной комиссии, первого Совета глав регионов и других механизмов.
Предметом обсуждения также стал график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 мая отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года.
Кроме того, Токаева поздравили лидеры России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, председатель КНР Си Цзиньпин.