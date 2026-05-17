Президент Узбекистана поздравил с днем рождения Касым-Жомарта Токаева

Sputnik Узбекистан

В ходе телефонного разговора лидеры Узбекистана и Казахстана также обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений

2026-05-17T14:01+0500

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана подчеркнул высокий уровень подготовки и проведения неформального саммита Организации тюркских государств и содержательных переговоров в Туркестане, придавших новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между странами-участницами.Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Мирзиёев и Токаев отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах: системную работу по увеличению двустороннего товарооборота до $10 млрд в ближайшие годы, расширение инвестиционной деятельности, в том числе в рамках Международного центра промкооперации, реализацию перспективных проектов и инициатив в энергетике, транспорте, экологии и в культурно-гуманитарном направлении.Президенты подчеркнули важность выработки новой экономической повестки в рамках запланированного заседания Межправительственной комиссии, первого Совета глав регионов и других механизмов.Предметом обсуждения также стал график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 мая отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года.Кроме того, Токаева поздравили лидеры России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, председатель КНР Си Цзиньпин.

