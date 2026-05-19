https://uz.sputniknews.ru/20260519/chto-obsudili-mirziyoev-i-vuchich-57683876.html
Рост товарооборота и подготовка программы кооперации: что еще обсудили Мирзиёев и Вучич
Рост товарооборота и подготовка программы кооперации: что еще обсудили Мирзиёев и Вучич
Sputnik Узбекистан
Встреча лидеров Узбекистана и Сербии прошла на полях 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в столице Азербайджана Баку
2026-05-19T12:40+0500
2026-05-19T12:40+0500
2026-05-19T13:29+0500
политика
встреча
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
сербия
азербайджан
баку
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57672806_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_481138a612ea0ab0a7c0dd5bde83ec01.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.Приоритетное внимание собеседники уделили наращиванию товарооборота и подготовке программы кооперации в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая, химическая и электротехническая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и другие.Говорили также о дальнейшем развитии гуманитарного сотрудничества, включая проведение первого форума ректоров, а также взаимных Дней кино и культуры.Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне, добавили в пресс-службе.Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 17-18 мая находился в Баку с рабочим визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20260519/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-ilxamom-alievym-57672034.html
сербия
баку
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57672806_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_254a909537f6dd8b58fb5966b3d2dd0c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, встреча, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, сербия, азербайджан, баку
политика, встреча, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, сербия, азербайджан, баку
Рост товарооборота и подготовка программы кооперации: что еще обсудили Мирзиёев и Вучич
12:40 19.05.2026 (обновлено: 13:29 19.05.2026)
Встреча лидеров Узбекистана и Сербии прошла на полях 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в столице Азербайджана Баку.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем в Баку, сообщает
пресс-служба главы государства.
“На полях 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в городе Баку состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития узбекско-сербских многоплановых отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне”, — говорится в сообщении.
Приоритетное внимание собеседники уделили наращиванию товарооборота и подготовке программы кооперации в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая, химическая и электротехническая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и другие.
Говорили также о дальнейшем развитии гуманитарного сотрудничества, включая проведение первого форума ректоров, а также взаимных Дней кино и культуры.
Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне, добавили в пресс-службе.
Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 17-18 мая находился в Баку с рабочим визитом.