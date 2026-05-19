Рост товарооборота и подготовка программы кооперации: что еще обсудили Мирзиёев и Вучич

Встреча лидеров Узбекистана и Сербии прошла на полях 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в столице Азербайджана Баку

2026-05-19T12:40+0500

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.Приоритетное внимание собеседники уделили наращиванию товарооборота и подготовке программы кооперации в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая, химическая и электротехническая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и другие.Говорили также о дальнейшем развитии гуманитарного сотрудничества, включая проведение первого форума ректоров, а также взаимных Дней кино и культуры.Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне, добавили в пресс-службе.Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 17-18 мая находился в Баку с рабочим визитом.

