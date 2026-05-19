Шавкат Мирзиёев встретился с Ильхамом Алиевым — детали переговоров в Баку
Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 17-18 мая находился в Баку с рабочим визитом.
2026-05-19T09:24+0500
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с успешной организацией Всемирного форума по урбанизации.Лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне. Стороны отметили:
09:20 19.05.2026 (обновлено: 09:24 19.05.2026)
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает
пресс-служба главы государства.
“В рамках программы мероприятий рабочего визита в город Баку Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с успешной организацией Всемирного форума по урбанизации.
Лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне.
позитивную динамику товарооборота, с начала года объем взаимной торговли вырос более чем на 40%;
успешную реализацию проектов кооперации в сферах строительства, горнодобывающей промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других;
важность ускорения текущих проектов и наращивания совместного инвестиционного портфеля, в том числе с привлечением средств Совместной инвестиционной компании.
Речь также шла о расширении взаимодействия в реализации транспортных инициатив и развитии международных транспортных коридоров.
