Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.

РФ готова обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай.

Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполнятся в юанях и рублях.

Скоординированные шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах имели серьезное значение.

Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене.

Отношения РФ и КНР самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.

Народы России и Китая проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. Активизируются культурные, научные и молодежные обмены. Растут встречные туристические потоки.

Большой потенциал имеется и для сотрудничества РФ и КНР в возобновляемой энергетике, в частности, для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации.

Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от негативных тенденций на глобальных рынках.

Многие подписанные РФ и Китаем договоры нацелены на углубление экономической кооперации.

В Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок.

Дальнейшему укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между двумя государствами и народами способствует сотрудничество по линии средств массовой информации России и Китая.

Москва и Пекин солидарно выступают за защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.

Россия и Китай сообща развивают транспортно-логистические маршруты.

Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде.

Глава РФ сообщил, что обменялся с председателем КНР Си Цзиньпином мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики.