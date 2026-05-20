Что заявил Путин после переговоров с СИ Цзиньпином
В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе и расширенном формате
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о темах прошедших переговоров с Си Цзиньпином.Российский лидер сообщил представителям СМИ, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались все ключевые направления взаимодействия России и Китая.
13:26 20.05.2026 (обновлено: 15:04 20.05.2026)
В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе и расширенном формате.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о темах прошедших переговоров с Си Цзиньпином.
Российский лидер сообщил представителям СМИ, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались все ключевые направления взаимодействия России и Китая.

"Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия", — сказал он.

Другие заявления Путина по итогам российско-китайских переговоров
Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.
РФ готова обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай.
Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполнятся в юанях и рублях.
Скоординированные шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах имели серьезное значение.
Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене.
Отношения РФ и КНР самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.
Народы России и Китая проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. Активизируются культурные, научные и молодежные обмены. Растут встречные туристические потоки.
Большой потенциал имеется и для сотрудничества РФ и КНР в возобновляемой энергетике, в частности, для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации.
Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от негативных тенденций на глобальных рынках.
Многие подписанные РФ и Китаем договоры нацелены на углубление экономической кооперации.
В Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок.
Дальнейшему укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между двумя государствами и народами способствует сотрудничество по линии средств массовой информации России и Китая.
Москва и Пекин солидарно выступают за защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.
Россия и Китай сообща развивают транспортно-логистические маршруты.
Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде.
Глава РФ сообщил, что обменялся с председателем КНР Си Цзиньпином мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики.
Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики, развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации.
Президент РФ выразил уверенность, что его визит в Пекин послужит укреплению российско-китайской дружбы.
Переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином прошли в Доме народных собраний в Пекине в узком составе и расширенном формате.
