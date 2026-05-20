Глава РУз наградил молодых кинодеятелей за Гран-при Каннского инклюзивного кинофестиваля
Сухроб Кодиров и Дилшодбек Усмонов представили во Франции фильм "Шаг. Солнечный ребенок Юсуф".
2026-05-20T11:19+0500
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил молодых деятелей кино медалью "Келажак бунедкори" за завоевание Гран-при на Каннском инклюзивном кинофестивале.Свободный творческий деятель, сценарист, кинорежиссер Сухроб Кодиров и студент Ташкентского филиала ВГИК им. С. А. Герасимова, кинорежиссер Дилшодбек Усмонов представили во Франции фильм "Шаг. Солнечный ребенок Юсуф".Глава республики подписал соответствующий указ, в котором отметил их вклад в развитие киноискусства в Узбекистане и его пропаганду в мировом масштабе, заслуги в создании художественных образов, олицетворяющих собой национальные ценности узбекского народа.
