Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев перед автопромом Узбекистана

Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли

2026-05-20T09:10+0500

2026-05-20T09:35+0500

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Автопрому Узбекистана поставили задачу выйти на уровень в 1 млн как по объемам производства, так и по показателям занятости. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.В настоящее время поступает большое количество проектных предложений по производству и сборке легковых и коммерческих автомобилей. Президент подчеркнул, что каждый проект должен оцениваться с точки зрения рыночного спроса и экономической эффективности, а основное внимание необходимо сосредоточить на обеспечении конкурентоспособности на внешних рынках.Также речь шла о проекте производства автомобилей Volkswagen. На первом этапе предусмотрен запуск крупноузловой сборки в Ташкенте. На следующем этапе планируют наладить полный производственный цикл на территории свободной экономической зоны "Ангрен", повысить уровень локализации и выйти на внешние рынки.Также отмечалась необходимость обеспечить технологическую независимость, внедрить инновации, приступить к разработке конкурентоспособного национального продукта, менее зависимого от экспортных и логистических ограничений. Кроме того,Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли.

