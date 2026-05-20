Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев перед автопромом Узбекистана
09:10 20.05.2026 (обновлено: 09:35 20.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Автопрому Узбекистана поставили задачу выйти на уровень в 1 млн как по объемам производства, так и по показателям занятости. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
“В ходе презентации была рассмотрена реализация задачи по достижению в автомобильной промышленности уровня в 1 миллион как по объемам производства, так и по показателям занятости”, — говорится в сообщении.
В настоящее время поступает большое количество проектных предложений по производству и сборке легковых и коммерческих автомобилей. Президент подчеркнул, что каждый проект должен оцениваться с точки зрения рыночного спроса и экономической эффективности, а основное внимание необходимо сосредоточить на обеспечении конкурентоспособности на внешних рынках.
Также речь шла о проекте производства автомобилей Volkswagen. На первом этапе предусмотрен запуск крупноузловой сборки в Ташкенте. На следующем этапе планируют наладить полный производственный цикл на территории свободной экономической зоны "Ангрен", повысить уровень локализации и выйти на внешние рынки.
Также отмечалась необходимость обеспечить технологическую независимость, внедрить инновации, приступить к разработке конкурентоспособного национального продукта, менее зависимого от экспортных и логистических ограничений.
Кроме того,
принято решение о развитии научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в системе АО "Узавтосаноат";
поставлена задача до конца 2026 года разработать стратегию развития рынка автомобильных запасных частей с привлечением международных консалтинговых компаний.
Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли.