Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260520/kakie-zadachi-postavil-shavkat-mirziyoev-pered-avtopromom-uzbekistana-57701378.html
Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев перед автопромом Узбекистана
Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев перед автопромом Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли
2026-05-20T09:10+0500
2026-05-20T09:35+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
автопром
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57701187_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_b1abf1817482823c06ae074a8413776c.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Автопрому Узбекистана поставили задачу выйти на уровень в 1 млн как по объемам производства, так и по показателям занятости. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.В настоящее время поступает большое количество проектных предложений по производству и сборке легковых и коммерческих автомобилей. Президент подчеркнул, что каждый проект должен оцениваться с точки зрения рыночного спроса и экономической эффективности, а основное внимание необходимо сосредоточить на обеспечении конкурентоспособности на внешних рынках.Также речь шла о проекте производства автомобилей Volkswagen. На первом этапе предусмотрен запуск крупноузловой сборки в Ташкенте. На следующем этапе планируют наладить полный производственный цикл на территории свободной экономической зоны "Ангрен", повысить уровень локализации и выйти на внешние рынки.Также отмечалась необходимость обеспечить технологическую независимость, внедрить инновации, приступить к разработке конкурентоспособного национального продукта, менее зависимого от экспортных и логистических ограничений. Кроме того,Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57701187_71:0:1759:1266_1920x0_80_0_0_69d53bc5a705c04388ef7eb7a695ffed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, автопром
узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, автопром

Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев перед автопромом Узбекистана

09:10 20.05.2026 (обновлено: 09:35 20.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Автопрому Узбекистана поставили задачу выйти на уровень в 1 млн как по объемам производства, так и по показателям занятости. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию автомобильной промышленности, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
“В ходе презентации была рассмотрена реализация задачи по достижению в автомобильной промышленности уровня в 1 миллион как по объемам производства, так и по показателям занятости”, — говорится в сообщении.
В настоящее время поступает большое количество проектных предложений по производству и сборке легковых и коммерческих автомобилей. Президент подчеркнул, что каждый проект должен оцениваться с точки зрения рыночного спроса и экономической эффективности, а основное внимание необходимо сосредоточить на обеспечении конкурентоспособности на внешних рынках.
Также речь шла о проекте производства автомобилей Volkswagen. На первом этапе предусмотрен запуск крупноузловой сборки в Ташкенте. На следующем этапе планируют наладить полный производственный цикл на территории свободной экономической зоны "Ангрен", повысить уровень локализации и выйти на внешние рынки.
Также отмечалась необходимость обеспечить технологическую независимость, внедрить инновации, приступить к разработке конкурентоспособного национального продукта, менее зависимого от экспортных и логистических ограничений.
Кроме того,
принято решение о развитии научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в системе АО "Узавтосаноат";
поставлена задача до конца 2026 года разработать стратегию развития рынка автомобильных запасных частей с привлечением международных консалтинговых компаний.
Глава республики подчеркнул, что автомобильная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, и дал конкретные поручения по усилению конкуренции, углублению локализации, развитию национальной инженерной школы в отрасли.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0