К 25-летию Россотрудничества в Узбекистане приурочили выездной студенческий форум
© Представительство Россотрудничества в РУзСостоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
© Представительство Россотрудничества в РУз
Подписаться
Программа мероприятия включала образовательные мастер-классы, спортивные активности, а также финальную защиту проектов Конкурса студенческих инициатив Русского дома в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столичной области на базе Международного центра подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства по водным и гребным видам спорта “WATER & ROWING” прошел выездной студенческий форум "Время новых инициатив", приуроченный к 25-летию деятельности Россотрудничества в Узбекистане.
В финал форума вошли 80 участников из 15 образовательных учреждений Ташкента и разных регионов Узбекистана — активные студенты, авторы молодежных, образовательных, культурных и общественных инициатив.
Программа мероприятия включала образовательные мастер-классы. Участникам рассказали, как развивать собственные проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, какие современные инструменты применять для работы с идеями, презентациями и визуальным оформлением.
© Представительство Россотрудничества в РУзСостоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
Состоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
© Представительство Россотрудничества в РУз
В перерывах между образовательными блоками молодых людей ждали спортивные активности, а вечерняя программа объединяла их на дискотеке и у костра для неформального общения.
© telegram sputnikuzbekistanВ Ташобласти прошел выездной студенческий форум "Время новых инициатив", приуроченный к 25-летию деятельности Россотрудничества в Узбекистане
В Ташобласти прошел выездной студенческий форум "Время новых инициатив", приуроченный к 25-летию деятельности Россотрудничества в Узбекистане
© telegram sputnikuzbekistan
Ярким спортивным событием и серьезным командным испытанием стал масштабный САП-заплыв под руководством главы клуба САП-серфинга “SUP GO UZ”, заслуженного спортсмена Узбекистана Алексея Мочалова.
© telegram sputnikuzbekistanВ Ташобласти прошел выездной студенческий форум "Время новых инициатив", приуроченный к 25-летию деятельности Россотрудничества в Узбекистане
В Ташобласти прошел выездной студенческий форум "Время новых инициатив", приуроченный к 25-летию деятельности Россотрудничества в Узбекистане
© telegram sputnikuzbekistan
Также состоялась финальная защита проектов Конкурса студенческих инициатив представительства Россотрудничества.