К 25-летию Россотрудничества в Узбекистане приурочили выездной студенческий форум

2026-05-20T18:15+0500

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столичной области на базе Международного центра подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства по водным и гребным видам спорта “WATER & ROWING” прошел выездной студенческий форум "Время новых инициатив", приуроченный к 25-летию деятельности Россотрудничества в Узбекистане.В финал форума вошли 80 участников из 15 образовательных учреждений Ташкента и разных регионов Узбекистана — активные студенты, авторы молодежных, образовательных, культурных и общественных инициатив.Программа мероприятия включала образовательные мастер-классы. Участникам рассказали, как развивать собственные проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, какие современные инструменты применять для работы с идеями, презентациями и визуальным оформлением.В перерывах между образовательными блоками молодых людей ждали спортивные активности, а вечерняя программа объединяла их на дискотеке и у костра для неформального общения.Ярким спортивным событием и серьезным командным испытанием стал масштабный САП-заплыв под руководством главы клуба САП-серфинга “SUP GO UZ”, заслуженного спортсмена Узбекистана Алексея Мочалова. Также состоялась финальная защита проектов Конкурса студенческих инициатив представительства Россотрудничества.

