Главе Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президенту Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру, сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось, образ выдающегося государственного деятеля, полководца и поэта формируется на основе глубокого изучения многочисленных исторических источников, рукописей, миниатюр и образцов культурного наследия, а также результатов исследований, проведенных учеными Узбекистана в сотрудничестве с зарубежными коллегами.Один из памятников появится в составе архитектурного ансамбля, возводимого в городе Бабуре Андижанской области.Второй планируют установить в строящемся сейчас парке имени Бабура в пакистанском Исламабаде.Глава республики подчеркнул, что воля, государственные дела, высокая духовность и созидательные идеи Захириддина Мухаммада Бабура должны быть ясно отражены в общем художественном облике монумента. Также Шавкату Мирзиёеву представили проекты по совершенствованию материально-технической базы школы-интерната им. Беруни, развитию туристической и транспортной инфраструктуры в Бухаре и модернизации домов культуры в районах.Он дал указания по их дальнейшей доработке и тщательной подготовке на основе передового опыта.

