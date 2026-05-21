https://uz.sputniknews.ru/20260521/prezidentu-uzbekistana-predstavili-proekty-pamyatnikov-zaxiriddinu-muxammadu-baburu-57731411.html
Главе Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру
Главе Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру
Sputnik Узбекистан
Образ великого исторического деятеля формируется на основе изучения многочисленных исторических источников, рукописей, миниатюр, образцов культурного наследия, а также результатов исследований, проведенных учеными Узбекистана в сотрудничестве с зарубежными коллегами
2026-05-21T09:11+0500
2026-05-21T09:11+0500
2026-05-21T12:02+0500
узбекистан
президент узбекистана
презентация
памятник
бабур
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57727703_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c88f437ae24a1ef5e25ce393ef20c65c.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президенту Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру, сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось, образ выдающегося государственного деятеля, полководца и поэта формируется на основе глубокого изучения многочисленных исторических источников, рукописей, миниатюр и образцов культурного наследия, а также результатов исследований, проведенных учеными Узбекистана в сотрудничестве с зарубежными коллегами.Один из памятников появится в составе архитектурного ансамбля, возводимого в городе Бабуре Андижанской области.Второй планируют установить в строящемся сейчас парке имени Бабура в пакистанском Исламабаде.Глава республики подчеркнул, что воля, государственные дела, высокая духовность и созидательные идеи Захириддина Мухаммада Бабура должны быть ясно отражены в общем художественном облике монумента. Также Шавкату Мирзиёеву представили проекты по совершенствованию материально-технической базы школы-интерната им. Беруни, развитию туристической и транспортной инфраструктуры в Бухаре и модернизации домов культуры в районах.Он дал указания по их дальнейшей доработке и тщательной подготовке на основе передового опыта.
https://uz.sputniknews.ru/20260214/interesnye-fakty-poet-polkovodes-babur-infografika-55703155.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57727703_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cd7f4307c0dd21f5b6ee39ad468be7b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, президент узбекистана, презентация, памятник, бабур
узбекистан, президент узбекистана, презентация, памятник, бабур
Главе Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру
09:11 21.05.2026 (обновлено: 12:02 21.05.2026)
Образ великого исторического деятеля формируется на основе изучения многочисленных исторических источников, рукописей, миниатюр, образцов культурного наследия, а также результатов исследований, проведенных учеными Узбекистана в сотрудничестве с зарубежными коллегами.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Президенту Узбекистана представили проекты памятников Захириддину Мухаммаду Бабуру, сообщает
пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, образ выдающегося государственного деятеля, полководца и поэта формируется на основе глубокого изучения многочисленных исторических источников, рукописей, миниатюр и образцов культурного наследия, а также результатов исследований, проведенных учеными Узбекистана в сотрудничестве с зарубежными коллегами.
Один из памятников появится в составе архитектурного ансамбля, возводимого в городе Бабуре Андижанской области.
Второй планируют установить в строящемся сейчас парке имени Бабура в пакистанском Исламабаде.
Глава республики подчеркнул, что воля, государственные дела, высокая духовность и созидательные идеи Захириддина Мухаммада Бабура должны быть ясно отражены в общем художественном облике монумента.
Также Шавкату Мирзиёеву представили проекты по совершенствованию материально-технической базы школы-интерната им. Беруни, развитию туристической и транспортной инфраструктуры в Бухаре и модернизации домов культуры в районах.
Он дал указания по их дальнейшей доработке и тщательной подготовке на основе передового опыта.