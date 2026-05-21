Узбекистан представил лучшие практики конституционного правосудия в Санкт-Петербурге
Экспертное сообщество обсудило современные вызовы, стоящие перед органами конституционного контроля в условиях геополитической трансформации, стремительного развития технологий, климатических изменений и иных факторов, влияющих на правовые системы государств
2026-05-21T17:05+0500
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Узбекистан представил лучшие практики конституционного правосудия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Республики РУз по правам человека (НЦПЧ). Международная конференция Конституционного Суда Российской Федерации объединила представителей органов конституционного правосудия, парламентских структур, научно-экспертного сообщества и международных организаций разных государств.Предметом обсуждения стали современные вызовы, стоящие перед органами конституционного контроля в условиях геополитической трансформации, стремительного развития технологий, климатических изменений, распространения ИИ и иных факторов, оказывающих влияние на правовые системы государств.Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул особую значимость конституционного правосудия в обеспечении устойчивости государственности, защите конституционных ценностей и укреплении принципов верховенства права в условиях глобальной нестабильности.Директор НЦПЧ, иностранный член Российской академии наук академик Акмал Саидов в своем докладе отметил, что конституционные ценности должны оставаться прочной основой правового регулирования в эпоху технологических и геополитических изменений. Особое внимание он уделил масштабным законодательным реформам в Узбекистане, направленным на укрепление принципов правового и социального государства, независимости судебной власти и расширение гарантий прав и свобод человека.Участники форума подчеркнули важность продолжения профессионального диалога и обмена лучшими практиками в сфере конституционного правосудия в целях совместного реагирования на современные глобальные вызовы.
