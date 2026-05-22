Лидеры Узбекистана и России обсудили развитие сотрудничества в ключевых отраслях
Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
2026-05-22T16:27+0500
15:15 22.05.2026 (обновлено: 16:27 22.05.2026)
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщила
пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
С удовлетворением отмечены продуктивные контакты на разных уровнях. Активно развиваются межпарламентские, деловые и культурно-гуманитарные обмены.
"Устойчиво растет товарооборот, который с начала года вырос на 23%. Продолжается реализация крупных проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта и других приоритетных отраслях, в том числе на уровне регионов", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.