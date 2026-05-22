Механизм отслеживания иностранных товаров станет постоянным в ЕАЭС с 1 сентября

2026-05-22T16:40+0500

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. С 1 сентября 2026 года в ЕАЭС на постоянной основе начнет действовать механизм прослеживаемости иностранных товаров, прошедших таможенное оформление в одном государстве-члене Союза и перемещаемых в другие страны объединения. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Совет ЕЭК принял решение, завершающее формирование нормативной базы, необходимой для полноценного запуска механизма. В 2022–2025 годах в ЕАЭС реализовывался пилотный проект по внедрению системы прослеживаемости.Документом также утвержден ряд унифицированных правил, регулирующих включение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, в национальные системы государств-членов, а также сроки хранения такой информации.ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживатьНа первом этапе прослеживаемость будет осуществляться в отношении холодильников и морозильников бытовых, стиральных машин и телевизоров. В дальнейшем механизм будет распространен на другие группы товаров.

