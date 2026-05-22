https://uz.sputniknews.ru/20260522/mexanizm-otslejivaniya-inostrannyx-tovarov-stanet-postoyannym-eaes-57786766.html
Механизм отслеживания иностранных товаров станет постоянным в ЕАЭС с 1 сентября
Механизм отслеживания иностранных товаров станет постоянным в ЕАЭС с 1 сентября
Sputnik Узбекистан
На первом этапе прослеживаемость будет осуществляться в отношении холодильников и морозильников бытовых, стиральных машин и телевизоров. В дальнейшем механизм будет распространен на другие группы товаров.
2026-05-22T16:40+0500
2026-05-22T16:40+0500
2026-05-22T16:40+0500
еаэс
товары
товарооборот
маркировка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57787440_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9793c1ad66243d34c8c6fa3340670b3b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. С 1 сентября 2026 года в ЕАЭС на постоянной основе начнет действовать механизм прослеживаемости иностранных товаров, прошедших таможенное оформление в одном государстве-члене Союза и перемещаемых в другие страны объединения. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Совет ЕЭК принял решение, завершающее формирование нормативной базы, необходимой для полноценного запуска механизма. В 2022–2025 годах в ЕАЭС реализовывался пилотный проект по внедрению системы прослеживаемости.Документом также утвержден ряд унифицированных правил, регулирующих включение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, в национальные системы государств-членов, а также сроки хранения такой информации.ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживатьНа первом этапе прослеживаемость будет осуществляться в отношении холодильников и морозильников бытовых, стиральных машин и телевизоров. В дальнейшем механизм будет распространен на другие группы товаров.
https://uz.sputniknews.ru/20260131/sovet-eek-opredelil-kakuyu-bytovuyu-texniku-budut-otslejivat-v-eaes-55369069.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57787440_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_349db96f990a1f617b5f31aebaab09d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, товары, товарооборот, маркировка
еаэс, товары, товарооборот, маркировка
Механизм отслеживания иностранных товаров станет постоянным в ЕАЭС с 1 сентября
На первом этапе прослеживаемость будет введена для бытовых холодильников и морозильников, стиральных машин и телевизоров. В дальнейшем действие механизма расширят на другие категории товаров.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
С 1 сентября 2026 года в ЕАЭС на постоянной основе начнет действовать механизм прослеживаемости иностранных товаров, прошедших таможенное оформление в одном государстве-члене Союза и перемещаемых в другие страны объединения. Об этом сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Совет ЕЭК принял решение, завершающее формирование нормативной базы, необходимой для полноценного запуска механизма. В 2022–2025 годах в ЕАЭС реализовывался пилотный проект по внедрению системы прослеживаемости.
Документом также утвержден ряд унифицированных правил, регулирующих включение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, в национальные системы государств-членов, а также сроки хранения такой информации.
"Приняты критерии для ситуаций, когда трансграничное перемещение товаров допускается без внесения данных в нацсистемы прослеживаемости. Также утвержден порядок действий уполномоченных органов при сбоях в работе интернета и средств связи, что обеспечивает устойчивость системы в нештатных ситуациях. Кроме того, определен регламент межведомственного взаимодействия для налоговых органов стран ЕАЭС — алгоритм направления и исполнения запросов о сведениях по операциям с товарами, предшествующим их перемещению через внутренние границы стран Союза", — рассказали в ЕЭК.
ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживать
На первом этапе прослеживаемость будет осуществляться в отношении холодильников и морозильников бытовых, стиральных машин и телевизоров. В дальнейшем механизм будет распространен на другие группы товаров.
"Введение механизма прослеживаемости на постоянной основе — это дополнительный кирпич в фундамент доверия между бизнесом и государством. Легальный импортер, уплативший все пошлины и налоги, получает защиту от недобросовестной конкуренции, а покупатель — гарантию того, что товар пришел в Союз легально, что позволит повысить прозрачность трансграничных цепочек поставок", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.