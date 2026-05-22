Отношения России и Узбекистана достигли уровня всеобъемлющего партнерства — Матвиенко
В Санкт-Петербурге состоялась встреча Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилей Нарбаевой.
2026-05-22T12:14+0500
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Отношения между Россией и Узбекистаном развиваются динамично и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Санкт-Петербурге.По ее словам, текущий уровень двусторонних отношений стал результатом политической воли и взаимодействия лидеров двух стран.Валентина Матвиенко отметила, что сотрудничество между государствами демонстрирует устойчивые результаты, несмотря на внешнеэкономические сложности. Она также сообщила, что в прошлом году товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился более чем на 12%.Собеседники обсудили взаимодействие законодателей двух стран, в том числе в рамках деятельности Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов и на международных площадках, а также связи регионов двух стран.Отдельное внимание в ходе встречи стороны уделили вопросам исторической памяти. председатель Совета Федерации отметила участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в мероприятиях в Москве в День Победы, подчеркнув значение сохранения общей исторической памяти и уважения к подвигу участников Второй мировой войны.Она также сообщила о планах проведения Дней культуры Узбекистана в России осенью текущего года, отметив интерес к участию узбекских деятелей культуры.Валентина Матвиенко выразила благодарность руководству Узбекистана за внимание к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, а также поддержала инициативу "Поезд памяти", в которой участвуют представители ряда стран.
11:28 22.05.2026 (обновлено: 12:14 22.05.2026)
"Более 80 субъектов Федерации сотрудничают с регионами Узбекистана", — напомнила Матвиенко.
"Ждем с нетерпением мастеров культуры Узбекистана", — добавила председатель СФ.
