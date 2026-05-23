https://uz.sputniknews.ru/20260523/kitayskiy-marketpleys-pavilon-made-in-uzbekistan-57813669.html
На крупнейшем китайском маркетплейсе появился павильон "Made in Uzbekistan"
На крупнейшем китайском маркетплейсе появился павильон "Made in Uzbekistan"
Sputnik Узбекистан
Инициатива открывает для узбекских компаний доступ к мировым электронным рынкам, усиливает продвижение бренда "Made in Uzbekistan" и создает условия для расширения экспортного потенциала, особенно для малого и среднего бизнеса.
2026-05-23T13:03+0500
2026-05-23T13:03+0500
2026-05-23T13:04+0500
производство
китай
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
малый бизнес
маркетплейс
узбекистан
alibaba
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/17/57813403_5:0:1276:715_1920x0_80_0_0_e3bbe2d5a7c5c688b5416299ae1f68ea.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В рамках III узбекско-китайского межрегионального форума в Сиане начал работу Национальный павильон "Made in Uzbekistan", ставший одной из ключевых инициатив по расширению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.Центральным событием форума стал запуск национального павильона на международной электронной платформе Alibaba, а также старт программы "100 акселераторов Alibaba", направленной на поддержку и масштабирование экспортного потенциала узбекских компаний.Интеграция с крупнейшим мировым маркетплейсом предоставляет производителям из Узбекистана готовую цифровую витрину и выделенную страницу на платформе.Торговля меняет формат: маркетплейсы теснят традиционные базары в УзбекистанеИнициатива открывает для узбекских компаний доступ к мировым электронным рынкам, а также создаст условия для расширения экспортного потенциала для малого и среднего бизнеса.Проект рассматривается как важный инструмент развития национального экспорта через современные каналы электронной коммерции и цифровые торговые решения.Первая группа предпринимателей уже присоединилась к программе и начала работу на платформе. В дальнейшем планируется поэтапно расширять число узбекских компаний на одном из крупнейших китайских маркетплейсов, что позволит укрепить их международное присутствие.
https://uz.sputniknews.ru/20260410/uzbekistan-obsudili-mery-po-razvitiyu-elektronnoy-kommertsii-56813467.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/17/57813403_164:0:1117:715_1920x0_80_0_0_fe0044f63c20ae40e27034c4e70cd60b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
производство, китай, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., малый бизнес, маркетплейс, узбекистан, alibaba
производство, китай, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., малый бизнес, маркетплейс, узбекистан, alibaba
На крупнейшем китайском маркетплейсе появился павильон "Made in Uzbekistan"
13:03 23.05.2026 (обновлено: 13:04 23.05.2026)
Инициатива открывает для узбекских компаний доступ к мировым электронным рынкам, усиливает продвижение бренда "Made in Uzbekistan" и создает условия для расширения экспортного потенциала для малого и среднего бизнеса.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
В рамках III узбекско-китайского межрегионального форума в Сиане начал работу Национальный павильон "Made in Uzbekistan", ставший одной из ключевых инициатив по расширению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.
Центральным событием форума стал запуск национального павильона на международной электронной платформе Alibaba, а также старт программы "100 акселераторов Alibaba", направленной на поддержку и масштабирование экспортного потенциала узбекских компаний.
"Главным вектором развития торгово-экономического сотрудничества стал запуск национального павильона на международной платформе Alibaba.com и старт программы "100 акселераторов Alibaba"", — говорится в сообщении.
Интеграция с крупнейшим мировым маркетплейсом предоставляет производителям из Узбекистана готовую цифровую витрину и выделенную страницу на платформе.
Инициатива открывает для узбекских компаний доступ к мировым электронным рынкам, а также создаст условия для расширения экспортного потенциала для малого и среднего бизнеса.
"Это повысит доверие глобальных покупателей к бренду "Made in Uzbekistan", откроет международные рынки для малого и среднего бизнеса, а также станет мощным инструментом поддержки национального экспорта через современные каналы электронной коммерции", — подчеркнули в МИПТ.
Проект рассматривается как важный инструмент развития национального экспорта через современные каналы электронной коммерции и цифровые торговые решения.
Первая группа предпринимателей уже присоединилась к программе и начала работу на платформе. В дальнейшем планируется поэтапно расширять число узбекских компаний на одном из крупнейших китайских маркетплейсов, что позволит укрепить их международное присутствие.