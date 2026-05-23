На крупнейшем китайском маркетплейсе появился павильон "Made in Uzbekistan"

Sputnik Узбекистан

Инициатива открывает для узбекских компаний доступ к мировым электронным рынкам, усиливает продвижение бренда "Made in Uzbekistan" и создает условия для расширения экспортного потенциала, особенно для малого и среднего бизнеса.

2026-05-23T13:03+0500

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В рамках III узбекско-китайского межрегионального форума в Сиане начал работу Национальный павильон "Made in Uzbekistan", ставший одной из ключевых инициатив по расширению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.Центральным событием форума стал запуск национального павильона на международной электронной платформе Alibaba, а также старт программы "100 акселераторов Alibaba", направленной на поддержку и масштабирование экспортного потенциала узбекских компаний.Интеграция с крупнейшим мировым маркетплейсом предоставляет производителям из Узбекистана готовую цифровую витрину и выделенную страницу на платформе.Торговля меняет формат: маркетплейсы теснят традиционные базары в УзбекистанеИнициатива открывает для узбекских компаний доступ к мировым электронным рынкам, а также создаст условия для расширения экспортного потенциала для малого и среднего бизнеса.Проект рассматривается как важный инструмент развития национального экспорта через современные каналы электронной коммерции и цифровые торговые решения.Первая группа предпринимателей уже присоединилась к программе и начала работу на платформе. В дальнейшем планируется поэтапно расширять число узбекских компаний на одном из крупнейших китайских маркетплейсов, что позволит укрепить их международное присутствие.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

производство, китай, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., малый бизнес, маркетплейс, узбекистан, alibaba