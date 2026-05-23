Небензя считает атаку Киева на общежитие в ЛНР военным преступлением

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по колледжу в ЛНР является преднамеренным ударом.

2026-05-23T14:48+0500

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ночной удар ВСУ тремя волнами беспилотных летательных аппаратов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью, это преднамеренный удар по гражданскому объекту, военное преступление, совершенное ради максимального числа жертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецзаседании Совбеза, передает РИА Новости.Он показал участникам заседания фотографии разрушенных при атаке зданий, отметив, что такое не могло произойти из-за работы ПВО."Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", — добавил российский дипломат.По мнению постпреда РФ при ООН, атака ВСУ на Старобельский педагогический колледж стала очередным примером террористической сущности киевского режима.Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведанными и помогают с наведением на цели. Небензя также обратил внимание на то, что никто из находившихся в общежитии колледжа не принимал участия в боевых действиях.Постпред при ООН заявил, что Россия призывает международные структуры и мировое сообщество решительно осудить теракт ВСУ в Старобельске, подчеркнув, что молчание в данном случае будет равносильно пособничеству киевскому режиму.Дипломата также возмутило, что европейские страны в своих выступлениях на собрании умолчали о погибших из-за действий Киева несовершеннолетних. По словам Небензи, представители этих государств в СБ ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей.Василий Небензя отметил, что если бы Россия не начала СВО, подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.Около 40 человек пострадали при атаке украинских беспилотников на колледж в СтаробельскеУкраинские дроны ударили по общежитию, в котором было 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли 11 человек, 38 получили ранения, еще 10 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.

