Небензя считает атаку Киева на общежитие в ЛНР военным преступлением
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по колледжу в ЛНР является преднамеренным ударом.
2026-05-23T14:48+0500
14:14 23.05.2026 (обновлено: 14:48 23.05.2026)
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Ночной удар ВСУ тремя волнами беспилотных летательных аппаратов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью, это преднамеренный удар по гражданскому объекту, военное преступление, совершенное ради максимального числа жертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецзаседании Совбеза, передает РИА Новости
.
Он показал участникам заседания фотографии разрушенных при атаке зданий, отметив, что такое не могло произойти из-за работы ПВО.
"Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве", — сказал Небензя в ходе заседания совбеза ООН по атаке ВСУ на Старобельск.
"Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", — добавил российский дипломат.
По мнению постпреда РФ при ООН, атака ВСУ на Старобельский педагогический колледж стала очередным примером террористической сущности киевского режима.
"Атака по спящим детям — очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе. Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева", — сказал он.
Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведанными и помогают с наведением на цели. Небензя также обратил внимание на то, что никто из находившихся в общежитии колледжа не принимал участия в боевых действиях.
"Мы начали СВО для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены, ее цели будут достигнуты", — подчеркнул он.
Постпред при ООН заявил, что Россия призывает международные структуры и мировое сообщество решительно осудить теракт ВСУ в Старобельске, подчеркнув, что молчание в данном случае будет равносильно пособничеству киевскому режиму.
"Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. <...> Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?" – сказал он.
Дипломата также возмутило, что европейские страны в своих выступлениях на собрании умолчали о погибших из-за действий Киева несовершеннолетних.
"Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске. Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей", — сказал Небензя.
По словам Небензи, представители этих государств в СБ ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей.
"Это даже не лицемерие или двойные стандарты, откровенное глумление над детскими жертвами", — сказал он.
Василий Небензя отметил, что если бы Россия не начала СВО, подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
"Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день", — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Украинские дроны ударили по общежитию, в котором было 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли 11 человек, 38 получили ранения, еще 10 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.