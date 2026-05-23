Отрицающие теракт в Старобельске политики утратили человеческое достоинство — Захарова
Отрицающие теракт в Старобельске политики утратили человеческое достоинство — Захарова
Мария Захарова после атаки на Старобельск назвала детей главной целью киевского режима.
2026-05-23T18:28+0500
2026-05-23T18:37+0500
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Политики на Западе, кто отрицает совершенный ВСУ теракт в колледже в Старобельске, потеряли человеческое достоинство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она рассказала, что в МИД РФ получили множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске.Ранее Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.Говоря об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, представитель МИД РФ отметила, что дети — главная цель киевского режима.Другие ее заявления:Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
Отрицающие теракт в Старобельске политики утратили человеческое достоинство — Захарова

Официальный представитель МИД России после атаки на общежитие в Старобельске назвала детей главной целью киевского режима.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Политики на Западе, кто отрицает совершенный ВСУ теракт в колледже в Старобельске, потеряли человеческое достоинство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Те, кто заявил о том, что никакого теракта в Старобельске не было, что это все якобы фейк — это люди, которые потеряли достоинство, человеческое достоинство", — сказала Захарова.

Она рассказала, что в МИД РФ получили множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Ранее Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.

"Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", — сказала Захарова.

Говоря об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, представитель МИД РФ отметила, что дети — главная цель киевского режима.

"Ведь это не единственный случай, киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология", — сказала она.

Другие ее заявления:
Множество иностранных журналистов хочет попасть на место трагедии в Старобельск.
Отказ Би-би-си от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада.
РФ организует в кратчайшие сроки поездку инкоров на место удара в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
