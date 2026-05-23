Отрицающие теракт в Старобельске политики утратили человеческое достоинство — Захарова
18:28 23.05.2026 (обновлено: 18:37 23.05.2026)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
Официальный представитель МИД России после атаки на общежитие в Старобельске назвала детей главной целью киевского режима.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Политики на Западе, кто отрицает совершенный ВСУ теракт в колледже в Старобельске, потеряли человеческое достоинство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те, кто заявил о том, что никакого теракта в Старобельске не было, что это все якобы фейк — это люди, которые потеряли достоинство, человеческое достоинство", — сказала Захарова.
Она рассказала, что в МИД РФ получили множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Ранее Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
"Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", — сказала Захарова.
Говоря об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, представитель МИД РФ отметила, что дети — главная цель киевского режима.
"Ведь это не единственный случай, киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология", — сказала она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.