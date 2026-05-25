Стало известно, когда вступит в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией
2026-05-25T14:09+0500
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией вступит в силу 22 июля 2026 года, сообщает
ЕЭК.
“Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и первый заместитель Председателя Правительства — министр экономики и развития Монголии Жадамба Энхбаяр объявили о том, что Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией вступит в силу 22 июля 2026 года”, — говорится в сообщении.
Документ направлен на укрепление экономического сотрудничества между странами, расширение взаимной торговли за счет снижения таможенных барьеров. Он предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин по 367 товарным позициям.
Во время встречи ЕЭК официально уведомила монгольскую сторону о завершении всех процедур со стороны ЕАЭС. В Монголии ратификация соглашения была завершена ранее.
"Начинается новый этап развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Важно максимально использовать открывающиеся перед нами возможности", — отметил Андрей Слепнев.
Для обеспечения эффективной имплементации Соглашения стороны подготовили план мероприятий, реализация которого уже началась.
Соглашение рассчитано на три года с возможностью автоматического продления еще на один аналогичный срок. После первых трех лет стороны намерены начать переговоры о дальнейшем упрощении торговли и отмене дополнительных ограничений.
Документ подписали 27 июня 2025 года в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета.