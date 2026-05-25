https://uz.sputniknews.ru/20260525/stalo-izvestno-kogda-vstupit-v-silu-vremennoe-torgovoe-soglashenie-eaes-s-mongoliey-57848596.html

Стало известно, когда вступит в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

Стало известно, когда вступит в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

Sputnik Узбекистан

Для обеспечения эффективной имплементации Соглашения стороны подготовили план мероприятий, реализация которого уже началась

2026-05-25T14:09+0500

2026-05-25T14:09+0500

2026-05-25T14:09+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

торговля

соглашение

монголия

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57848427_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_b35d5c0444169cd75921b8306c6776d6.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией вступит в силу 22 июля 2026 года, сообщает ЕЭК.Документ направлен на укрепление экономического сотрудничества между странами, расширение взаимной торговли за счет снижения таможенных барьеров. Он предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин по 367 товарным позициям.Во время встречи ЕЭК официально уведомила монгольскую сторону о завершении всех процедур со стороны ЕАЭС. В Монголии ратификация соглашения была завершена ранее.Для обеспечения эффективной имплементации Соглашения стороны подготовили план мероприятий, реализация которого уже началась.Соглашение рассчитано на три года с возможностью автоматического продления еще на один аналогичный срок. После первых трех лет стороны намерены начать переговоры о дальнейшем упрощении торговли и отмене дополнительных ограничений.Документ подписали 27 июня 2025 года в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://uz.sputniknews.ru/20260524/eek-utverdila-lgoty-na-vvoz-21-tys-tonn-kakao-v-2026-godu-v-tri-strany-eaes-57823246.html

монголия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, торговля, соглашение, монголия, еэк