https://uz.sputniknews.ru/20260526/uzbekistan-modernizatsiya-vodnoy-infrastruktury-57864751.html

В Узбекистане планируется расширить использование водных объектов для туризма и бизнеса

В Узбекистане планируется расширить использование водных объектов для туризма и бизнеса

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане планируется расширить внедрение водосберегающих технологий, активнее использовать водные объекты и прилегающие территории для развития туризма, бизнеса и повышения экономической отдачи водных ресурсов.

2026-05-26T10:34+0500

2026-05-26T10:34+0500

2026-05-26T10:37+0500

водные ресурсы

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

водоснабжение

бизнес

туризм

паводки

технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1d/37376659_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_0fa563a35f716474ae07624b265013e3.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане продолжается модернизация водной инфраструктуры и внедрение водосберегающих технологий. Проводимая работа уже дает результаты. Об этом говорилось на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева, посвященном мерам повышения эффективности использования земель водного фонда и селевых вод. Было отмечено, что в стране ведется бетонирование русел рек и каналов протяженностью 150 тысяч километров. Это позволяет ежегодно экономить 1,3 миллиарда кубометров воды — объем, равный годовому потреблению Навоийской области.Сейчас бетонировано 2 тысячи километров магистральных каналов, построено 721 километр каналов и 525 километров лотков и закрытых сетей. На эти цели выделено 3 триллиона сумов. Благодаря этому улучшено водоснабжение 858 тысяч гектаров земель, а 51 тысяча гектаров введены в сельхозоборот.На совещании подчеркнуто, что водная инфраструктура должна приносить не только техническую, но и экономическую пользу. Прибрежные зоны рек, каналов и водохранилищ планируется активнее использовать для туризма, отдыха и бизнеса.Такие проекты помогают развивать регионы, привлекать инвестиции, создавать рабочие места и увеличивать доходы. По мировым оценкам, каждый доллар, вложенный в туристические проекты у водных объектов, приносит от $3 до $10 прибыли.Для этого планируется разрешить добычу песка и гравия в местах, где их накопление вызывает размыв берегов и подтопления. Предпринимателей также будут привлекать к очистке водохранилищ, каналов и коллекторов без тендеров. Освободившиеся от воды земельные участки в водохранилищах и селевых накопителях будут давать в аренду через аукционы для возделывания культур.На землях водного фонда выявлено около 100 тысяч гектаров территорий, подходящих для туристических и предпринимательских проектов. Это позволит создать до 100 тысяч рабочих мест и приносить дополнительно 220 миллиардов сумов в год.Также поручено внедрить цифровую систему для онлайн-аренды земель водного фонда, мониторинга и отчетности. Агентству космических исследований и технологий поручено провести расчет объема песка и гравия, извлекаемого из русел рек и объектов водного хозяйства, и представить эти данные соответствующим ведомствам.На совещании предметно рассмотрены вопросы использования селе-паводковых вод.Отмечено, что в связи с изменением климата в последние годы участились кратковременные ливни, что приводит к росту селевой и паводковой угрозы. Особенно высокий уровень селевой опасности представляют горные и предгорные районы Самаркандской, Джизакской и Ташкентской областей. Ежегодно по 60 крупным саям без использования уходит около 690 миллионов кубометров воды. Отмечено, что рациональное использование этих ресурсов позволит вернуть в оборот 13 тысяч гектаров земель, улучшить водоснабжение и развивать рыбное хозяйство.Подчеркнута необходимость комплексного управления селевыми водами, не ограничиваясь строительством плотин. Такой подход предполагает одновременно снижение селевой опасности, накопление воды и развитие сельского хозяйства, энергетики, рыбного хозяйства, туризма и сферы услуг. Глава государства дал поручения по превращению водной инфраструктуры в источник экономического роста, снижению селе-паводковых рисков, эффективному использованию водных ресурсов и расширению участия частного сектора.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

водные ресурсы, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, водоснабжение, бизнес, туризм, паводки, технологии