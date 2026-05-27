Рыночные механизмы и новые инвестпроекты: какие реформы ждут угольную отрасль Узбекистана

С 1 июня 2026 года в Узбекистане планируют отменить госрегулирование цен на уголь и перейти к рыночному ценообразованию через биржевые торги. Ожидается, что это позволит повысить финансовую устойчивость производителей, привлечь инвестиции и увеличить объемы добычи.

2026-05-27T14:25+0500

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В угольной отрасли Узбекистана планируется комплексное реформирование, направленное на внедрение рыночных механизмов, увеличение объемов добычи и привлечение инвестиций. Об этом шла речь в ходе презентации, с которой ознакомился президент Шавкат Мирзиёев.Было отмечено, что за последние 9 лет добыча угля достигла 10 млн тонн. В предстоящем осенне-зимнем сезоне планируется довести этот показатель до 11 млн тонн. Сегодня в отрасли работают 18 частных добытчиков, которые в 2023–2025 годах добыли 2,4 млн тонн угля, направив на геологоразведку и производство $117,2 млн инвестиций. Тепловым электростанциям также поставлено 1,5 млн тонн местного импортозамещающего угля с высокой горючестью из смеси ангренского и шаргунского угля. Переход к рыночным принципам ценообразования на уголь.Отмечено, что действующее государственное регулирование цен снижает финансовую устойчивость производителей и ограничивает привлечение инвестиций и рост добычи. В этой связи предложено с 1 июня 2026 года отменить государственное установление цен на уголь и исключить его из перечня регулируемых социально значимых товаров. Цена будет формироваться на основе спроса и предложения, а реализация осуществляться через биржевые торги.Такой подход позволит создать открытую конкурентную среду, обеспечить равные условия для участников рынка и стимулировать рост объемов и качества продукции. Тепловые электростанции и крупные потребители смогут закупать уголь по средним биржевым ценам через процедуру "запроса предложений".Для обеспечения стабильных поставок угля населению и бюджетным учреждениям будет внедрен отдельный механизм. Производители будут реализовывать уголь через биржевые торги предпринимателям-поставщикам на специализированной площадке. Отбор поставщиков будет осуществляться в электронной системе с учетом наличия складов, техники и налогового рейтинга.Для устранения ценовых различий в поставках угля населению и бюджетным организациям железнодорожные перевозки будут осуществляться по единому тарифу. Деятельность ООО "Кумир таъминот" будет прекращена, а 96 угольных складов и техника в регионах реализованы через аукционные торги.Поддержка социально уязвимых слоев населения. В июне–декабре семьям, включенным в Социальный реестр и приобретающим уголь через систему www.mycoal.uz, будет предоставляться единовременная материальная помощь до 600 тысяч сумов. Мера направлена на адресную поддержку нуждающихся семей в условиях перехода к рыночным механизмам.Также планируется внедрение новых требований к качеству и экологической безопасности импортного угля, включая нормы по содержанию серы, калорийности и другим показателям. Уголь, не соответствующий установленным стандартам, будет запрещен к использованию и реализации в стране. Импорт угля в дальнейшем будет осуществляться исключительно железнодорожным транспортом.В ходе презентации президенту доложено об инвестпроекте по освоению угольного месторождения "Нишбош". Общие запасы этого месторождения составляют 233 миллиона тонн, а проектная годовая мощность добычи – 10 миллионов тонн. В рамках проекта стоимостью $494 млн создадут 880 новых рабочих мест.Кроме того, предложено построить новую тепловую электростанцию общей мощностью 1,4 гигаватта на базе данного месторождения. Согласно проекту, планируется привлечь инвестиции в объеме $1,3 млрд и построить на основе ультрасверхкритических технологий четыре энергоблока мощностью по 350 мегаватт каждый.Также рассмотрены вопросы локализации и развития промышленной кооперации в горнодобывающей отрасли. Подчеркнута важность увеличения доли местной продукции в проектах с участием иностранных инвестиций, объединения потребностей крупных предприятий и поддержки отечественных производителей через долгосрочные контракты. В этой связи поручено разработать стратегию локализации в горнодобывающей отрасли на 2027–2030 годы. Глава государства одобрил представленные предложения и дал соответствующие поручения ответственным ведомствам.

