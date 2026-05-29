https://uz.sputniknews.ru/20260529/astana-zasedanie-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-57941354.html
В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета — трансляция
В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета — трансляция
Sputnik Узбекистан
На саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление интеграционного сотрудничества.
2026-05-29T14:38+0500
2026-05-29T14:38+0500
2026-05-29T14:41+0500
астана
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс и узбекистан
прямая трансляция
казахстан
экономика
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1d/57942322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3161a4b04b1fc343e736a96ca95cf5f1.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В столице Казахстана Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в котором участвуют главы государств стран Евразийского экономического союза.Встреча лидеров является ключевым событием интеграционной повестки ЕАЭС.В рамках саммита обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, развитие внутреннего рынка союза, цифровизация, устранение торговых барьеров, а также взаимодействие с третьими странами. Отдельное внимание уделяется вопросам технического и таможенного регулирования и дальнейшим планам интеграции.Также главы стран ЕАЭС обсудят планы Армении по вступлению в ЕС и риски для экономической безопасности союза в связи со стремлениями Еревана к евроинтеграции.В рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией — о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли.В мероприятиях саммита принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
астана
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1d/57942322_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ebec91ec686c06e667800caf9a3f8b38.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
астана, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, прямая трансляция, казахстан, экономика, видео, шавкат мирзиёев
астана, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, прямая трансляция, казахстан, экономика, видео, шавкат мирзиёев
В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета — трансляция
14:38 29.05.2026 (обновлено: 14:41 29.05.2026)
На саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление интеграционного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В столице Казахстана Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в котором участвуют главы государств стран Евразийского экономического союза.
Встреча лидеров является ключевым событием интеграционной повестки ЕАЭС.
В рамках саммита обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, развитие внутреннего рынка союза, цифровизация, устранение торговых барьеров, а также взаимодействие с третьими странами. Отдельное внимание уделяется вопросам технического и таможенного регулирования и дальнейшим планам интеграции.
Также главы стран ЕАЭС обсудят планы Армении по вступлению в ЕС и риски для экономической безопасности союза в связи со стремлениями Еревана к евроинтеграции.
В рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией — о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли.
В мероприятиях саммита принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.