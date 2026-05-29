Какие предложения выдвинул Шавкат Мирзиёев на ВЕЭС в Астане

Президент обозначил ключевые направления сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, включая создание единого цифрового пространства торговли, развитие промкооперации, запуск "зеленой" трансформации промышленности, цифровизацию трудовой мобильности и сотрудничество в туризме.

2026-05-29T17:50+0500

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в статусе главы государства-наблюдателя.В своем выступлении глава государства отметил, что для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.Далее Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества с ЕАЭС:Единое цифровое пространство торговлиПромышленная кооперация"Зеленая" трансформация промышленностиТрудовая мобильностьТуризмВ завершение глава республики еще раз подтвердил приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

