ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Какие предложения выдвинул Шавкат Мирзиёев на ВЕЭС в Астане
Президент обозначил ключевые направления сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, включая создание единого цифрового пространства торговли, развитие промкооперации, запуск "зеленой" трансформации промышленности, цифровизацию трудовой мобильности и сотрудничество в туризме.
2026-05-29T17:50+0500
2026-05-29T17:58+0500
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в статусе главы государства-наблюдателя.В своем выступлении глава государства отметил, что для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.Далее Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества с ЕАЭС:Единое цифровое пространство торговлиПромышленная кооперация"Зеленая" трансформация промышленностиТрудовая мобильностьТуризмВ завершение глава республики еще раз подтвердил приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
шавкат мирзиёев, астана, еаэс, сотрудничество, инициатива, узбекистан, саммит, кооперация, промышленность, туризм, трудовая миграция, цифровизация, торговля
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Президент обозначил ключевые направления сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, включая создание единого цифрового пространства торговли, развитие промкооперации, запуск "зеленой" трансформации промышленности, цифровизацию трудовой мобильности и сотрудничество в туризме.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в статусе главы государства-наблюдателя.
В своем выступлении глава государства отметил, что для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.

"Наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг", — подчеркнул президент, добавив, что Узбекистан активно участвует во всех ключевых мероприятиях Объединения.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в Астане принял участие в очередном заседании ВЕЭС.
Далее Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества с ЕАЭС:
Единое цифровое пространство торговли
Формирование безбарьерной цифровой торговли между Узбекистаном и странами ЕАЭС: развитие электронной коммерции, обмен данными в таможенном и фитосанитарном контроле, сертификация происхождения товаров, поэтапное признание электронных документов.
Создание "умных" транспортно-таможенных коридоров с цифровым транзитом и модернизацией пунктов пропуска.
Промышленная кооперация
Углубление локализации и технологического партнерства, формирование новых производственных цепочек.
Использование площадки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" для кооперационных проектов (робототехника, энергетические компоненты, водосбережение, стройматериалы и др.).
Создание в Узбекистане Проектного офиса "одного окна" для сопровождения проектов и привлечения инвестиций, а также стимулирующих условий для высокотехнологичных компаний ЕАЭС.
"Зеленая" трансформация промышленности
Совместная программа по энергоэффективности, чистым технологиям и снижению углеродоемкости.
Формирование портфеля "зеленых" проектов, развитие механизмов финансирования, модернизация отраслей с применением ИИ.
Трудовая мобильность
Цифровая интеграция сервисов занятости для создания единой среды поиска вакансий и трудоустройства.
Повышение прозрачности найма, защита прав работников, развитие квалификаций и снижение нелегальной занятости.
Туризм
Развитие инициативы "Туристическое кольцо Центральной Азии" и совместное продвижение маршрута на цифровых платформах с участием стран ЕАЭС.
В завершение глава республики еще раз подтвердил приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета — видео
